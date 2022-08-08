Иркутские таможенники возбудили 4 уголовных дела за контрафакт

Основное количество контрафакта изъято из незаконного оборота в торговых точках Иркутской области. При этом 19 955 подделок составили табачные изделия торговых марок: «Philip Morris», «Marlboro», «Союз Аполло», «Оптима», «КОРОНА Голд», «КОРОНА», «КОРОНА Стиль», «TU-134», «ОСКАР», «ДУБАВО», «NZ», «Dove», «Кресты», «Столичные», «Опал», «Космос», «Корона 21», «Корона 24», «Престиж», перечисляет пресс-служба Сибирского таможенного управления.

132565 Особое внимание при проведении проверочных мероприятий уделялось детским товарам. Среди изъятого контрафакта игрушки-конструкторы, мягкие игрушки, игрушки-брелоки с маркировкой «LEGO NEXO KNIGHTS», «THE LEGO MOVIE 2», «PIKACHU», «NINJAGO», «Кошечки Собачки», «Супер крылья», «Лео и Тиг», «Робокар Полли», «Cry Babies» и «JBL». Также выявлялись поддельные спортивная одежда, обувь, элементы питания, электроинструменты, зажигалки, авточехлы и прочие товары.

Всего в течение полугодия по информации, представленной Иркутской таможней о фактах незаконной реализации контрафактной продукции, правоохранительные органы возбудили 4 уголовных дела и 19 дел об административных правонарушениях.

Напомним, что весной 2022 года вступили в силу постановление правительства РФ № 506 и приказ Минпромторга России № 1532, утвердившие законность параллельного импорта и перечень оригинальных товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию не является нарушением исключительных прав правообладателя.

Ранее редакция сообщала, что барнаульский предприниматель уплатил в бюджет 3 млн рублей за нелегально ввезенные шубы.