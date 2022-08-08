Рекламодателям

Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

  • 08/08/2022, 11:30
Автор:
новости Новосибирска
В правительстве региона раскритиковали работу муниципалитетов с дорожниками.

В областном правительстве в качестве основной причины гарантийных случаев при реализации программы БКАД назвали отсутствие контроля за работой подрядчиков со стороны заказчиков-муниципалитетов.

новости Новосибирска

Минтранс региона снова обещает усилить контроль за качеством дорожных работ

Об этом в своем докладе на оперативном совещании сообщил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский, приведя несколько примеров рассогласованности действий даже внутри организации, проводящей дорожные работы.

— Подрядчик заканчивает работу, а машины с асфальтобетоном ещё нет, — рассказывает министр. — Или машина приходит раньше и остывает.

Несогласованность наблюдается и при работе с ресурсоснабжающими организациями, что дает 20% дефектов.

— Подрядчикам требуется внимание и контролеры-няньки, — заявил по итогам доклада губернатор Андрей Травников, — обращаясь к главам муниципалитетов. — Будем продолжать их воспитывать, нянчить и учить, других подрядчиков у нас нет. Поддерживаю привлечение контроля на все виды работ, что должно минимизировать количество гарантийных случаев.

Отдельное поручение было обозначено мэрии областного центра: приобрести мобильную лабораторию для исследований качества нового дорожного покрытия, цена вопроса —15 млн руб. По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время на контроле находится 136 объектов. Устранено 60% замечаний. Остальные в большинстве случаев находятся в работе.

новости Новосибирска

Дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах

Напомним, в июне Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщало о том сколько брака выявлено при проверке стройматериалов, которые подрядчики используют при ремонте и строительстве дорог. Кроме того, дорожники называли подрядчиков, которые чаще всего получают штрафы.  К примеру, она из компаний сорвала ремонт пяти дорог в Новосибирской области.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с дорожными подрядчиками, которая транслируется на подрядчиков в сфере капремонта. 

Фото пресс-службы ТУАД

379

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги власть


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Новое кадровое назначение в правительстве региона

В правительстве области представили нового начальника военно-мобилизационного управления.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров

Кроме того, центр станет одной из точек для экотуризма.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске арестовали еще одного ученого

По делу о госизмене.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

А конкретнее — его Нижней зоны.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Иркутские таможенники возбудили 4 уголовных дела за контрафакт

08/08/2022, 12:14

В Новосибирске сгорел двухэтажный ресторан Shalet

08/08/2022, 10:33

Новое кадровое назначение в правительстве региона

08/08/2022, 10:24

Омские следователи устанавливают причину столкновения двух поездов

08/08/2022, 10:07
Популярное

Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ

08/08/2022, 10:55

Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле

05/08/2022, 18:00

Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

05/08/2022, 12:09

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Более 60% покупок в Сибири совершаются безналичным способом

08/08/2022, 12:02

Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

08/08/2022, 10:42

Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

05/08/2022, 17:59
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска