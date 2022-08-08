Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

В областном правительстве в качестве основной причины гарантийных случаев при реализации программы БКАД назвали отсутствие контроля за работой подрядчиков со стороны заказчиков-муниципалитетов.

— Подрядчик заканчивает работу, а машины с асфальтобетоном ещё нет, — рассказывает министр. — Или машина приходит раньше и остывает.

Об этом в своем докладе на оперативном совещании сообщил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский, приведя несколько примеров рассогласованности действий даже внутри организации, проводящей дорожные работы.

Несогласованность наблюдается и при работе с ресурсоснабжающими организациями, что дает 20% дефектов.

— Подрядчикам требуется внимание и контролеры-няньки, — заявил по итогам доклада губернатор Андрей Травников, — обращаясь к главам муниципалитетов. — Будем продолжать их воспитывать, нянчить и учить, других подрядчиков у нас нет. Поддерживаю привлечение контроля на все виды работ, что должно минимизировать количество гарантийных случаев.

Отдельное поручение было обозначено мэрии областного центра: приобрести мобильную лабораторию для исследований качества нового дорожного покрытия, цена вопроса —15 млн руб. По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время на контроле находится 136 объектов. Устранено 60% замечаний. Остальные в большинстве случаев находятся в работе.

Напомним, в июне Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщало о том сколько брака выявлено при проверке стройматериалов, которые подрядчики используют при ремонте и строительстве дорог. Кроме того, дорожники называли подрядчиков, которые чаще всего получают штрафы . К примеру, она из компаний сорвала ремонт пяти дорог в Новосибирской области.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с дорожными подрядчиками, которая транслируется на подрядчиков в сфере капремонта.