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Более 600 школ посетили специалисты АО «РЭС» с уроками электробезопасности

  • 19/11/2019, 11:00
Главной темой этих занятий было и остается разъяснение опасности электрического тока и обучение правилам поведения вблизи объектов энергетики, в особенности электрических подстанций и линий электропередачи.

По окончанию осенних каникул студенты и школьники вновь сели за парты, а энергетики возобновили плановые мероприятия по предупреждению электротравматизма, проводимые в учебных заведениях Новосибирска и области.

Главной темой этих занятий было и остается разъяснение опасности электрического тока и обучение правилам поведения вблизи объектов энергетики, в особенности электрических подстанций и линий электропередачи. Сотрудники компании предостерегают учащихся от любых контактов с объектами электросетевого хозяйства, наглядно демонстрируют знаки безопасности и предупреждающие таблички, приводят примеры печальных последствий шалостей с электричеством.

В этом учебном году специалисты АО «РЭС» значительно увеличили охват подрастающего поколения. За первую четверть энергетики провели около 200 уроков электробезопасности (в среднем по 100 занятий в месяц), на которых побывало почти 9000 учащихся, что на 44% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Всего за 10 месяцев 2019 года специалисты АО «РЭС» посетили уже более 600 учебных заведений, расположенных в областном центре и районах Новосибирской области. Общий охват детско-юношеской аудитории составил почти 26 тысяч человек.

Каждое такое мероприятие в обязательном порядке сопровождается раздачей красочных листовок-комиксов, буклетов и плакатов, демонстрацией профилактических анимационных роликов. Именно наглядность раздаточных материалов и мультфильмов в полной мере способствует привлечению внимания подрастающего поколения к основным принципам безопасного поведения вблизи электроустановок и при обращении с электроприборами в быту.

Кроме того, необходимо отметить, что проведение профилактической работы с подрастающим поколением в сельских и городских школах – это не только уроки, классные часы и беседы. Энергетики используют такие познавательные формы профилактических мероприятий, как выездные занятия, тематические экскурсии, а также участие в праздничных мероприятиях и масштабная информационная кампания в СМИ.

В АО «РЭС» уверены, что вопросы профилактики электротравматизма среди населения, а в особенности работа с детьми, подростками и учащейся молодежью – один из основных аспектов в деятельности любого предприятия энергетической отрасли. Но при этом в профилактике детского электротравматизма не обойтись без помощи и внимания к данной проблеме родителей и педагогов.

АО «РЭС» призывает напомнить детям и подросткам основные правила обращения с электроприборами в быту, рассказать о недопустимости проникновения на энергообъекты, игр и шалостей в охранных зонах линий электропередачи. Только совместными усилиями мы можем сохранить самое ценное – жизнь и здоровье детей!

Фото предоставлено пресс-службой компании

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