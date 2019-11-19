«Газпром» расширил сеть АГНКС в Новосибирской области

В Бердске в эксплуатацию введена новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпром». Это позволило увеличить количество газозаправочных объектов, располагающихся в открытом доступе в Новосибирской области, до 5, сообщили в пресс-службе компании.

АГНКС «Газпром» в Бердске построена на 41-м километре Чуйского тракта и рассчитана на заправку транспорта, следующего по маршруту Новосибирск – Барнаул. Ее производительность составляет 5,9 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность около 300 единиц техники в сутки. Станция оборудована двумя заправочными колонками на 4 поста.

— За последние 3 года объем реализации природного газа в качестве моторного топлива в Новосибирской области увеличился в 3,5 раза: если за 9 месяцев 2017 года через газозаправочную сеть «Газпром» продано 3,8 млн куб. м природного газа, то за тот же период 2019 года этот показатель составил 13,3 млн куб. м. В планах компании ввод в эксплуатацию новой газозаправочной станции в Новосибирске, а также строительство еще одной АГНКС «Газпром» — в городе Искитим, — отметил главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Шалатонов.

Фото предоставлено пресс-службой компании