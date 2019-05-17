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День Победы — всеобщий и свой

На Плющихинском жилмассиве День Победы отпраздновали ярко и при этом вполне по-домашнему. Вместе со всем Новосибирском и в то же время по-своему.
  • 17/05/2019, 15:42
Автор: Игорь Смольников
День Победы — всеобщий и свой
На жилмассиве проживают около 60 семей, в которых есть свои ветераны: участники войны, труженики тыла.

Плющихинский жилмассив — не очень близкий к центру район, потому любому торжеству здесь нужен «принцип филиала». Чтобы праздник ощутили все те, кто не добрался до главных площадей и главных сцен. «Празднуем со всеми и по-своему!» — так решил социальный актив Плющихинского — ТОС жилмассива и молодежное движение «Плющиха».

Местом праздника стал просторный двор-площадь на улице Высоцкого — на «пограничной» улице двух жилмассивов: Плющихинского и Восточного. Потому на праздник пришли не только плющихинцы, но и их соседи. Такое объединение — это вообще примета времени: социальная активность Плющихинского взбодрила огромное городское пространство, сменила типичную новостроечную разобщенность чувством малой родины. Это в атмосфере торжества было особенно заметно.

День Победы — всеобщий и свой— Наш праздник — он как бы посредине между парадностью больших торжеств и домашним духом», — говорит депутат законодательного собрания Сергей Конько. — Например, у нас тут собственное шествие Бессмертного полка. Организовано при поддержке ТОС «Плющихинский» и молодежного движения «Плющиха».

На жилмассиве проживают около 60 семей, в которых есть свои ветераны: участники войны, труженики тыла. То есть люди, лично причастные к этому торжеству, адресаты наших поздравлений. Один из домов так и называется — «Ветеранский», его Алексей Юрьевич Джулай (гендиректор, собственник ГК «Дискус») изначально замышлял именно для таких семей. Понятно, что не все могут добраться до центра города на большое шествие, потому мы в прошлом году впервые сделали свое. Получилось и уютно, и торжественно. Идея всем понравилась, и в этом году Бессмертный полк в два раза больше. А еще он— увертюра большой праздничной программы, в которой демонстрируют свои таланты жители нашего жилмассива. Примечательно, с какой страстью, с какой живой эмоцией наша молодежь поет военные песни — видно, что для них это не забава, не ролевая игра. Это живая причастность к великой истории.

День Победы — всеобщий и свой
День Победы — всеобщий и свой
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Самые маленькие причастность к истории ощущали в игровой форме. Покачаться на стропах парашюта, уложить его в ранец, собрать и разобрать автомат — это увлекало не только мальчишек, врожденно неравнодушных к теме «танчики, пушки, самолеты», но и девочек. А в очереди к полевой кухне с гречневой кашей выстроились даже те, кого в будни никакую кашу есть не заставишь. Младшие дети радовались Дню Победы сугубо по-детски — без скорби и с веселым простодушием. А элегической нотой, финальным аккордом светлой грусти стал тихий салют — в вечернее небо взлетели две сотни белых воздушных шаров.

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— Такие торжества — это акции единения, моменты формирования соседского сообщества, — резюмирует Алексей Джулай, глава группы компаний «Дискус» — основного застройщика Плющихинского. — А еще это признак «взросления» территории — превращение ее из новостройки в полновесный городской район со своим стилем и укладом. Плющихинскому уже 15 лет, он уже способен давать своим жителям чувство малой родины. Это чувство тогда и возникает, когда основные вопросы обустройства решены. Основные, но, конечно, не все. Сейчас совершенствование инфраструктуры у нас в самом разгаре — в работе школьный кластер жилмасива, поликлиника, потом на очереди — спортивная составляющая. В общем, возрастной статус Плющихинского — это одухотворенная молодость.

Фото: редакции

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