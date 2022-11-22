Более 70 млн. рублей вернула в федеральный бюджет Томская область

Томская область вернула в федеральный бюджет 71,1 млн рублей, выделенные на рекультивацию мусорного полигона в селе Новомихайловка, из-за удорожания строительных работ на объекте и необходимости скорректировать проектную документацию. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой ответ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Ранее в департаменте сообщали, что скорректировать проектную документацию с учетом текущих цен на стройматериалы планируется в 2023 году. Реализация проекта в целом рассчитана на 2020-2024 годы.

Рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке стартовала в 2020 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Объем финансирования мероприятий по рекультивации полигона составит 447,3 млн рублей, из них 357,8 млн рублей — средства федерального бюджета, 89,5 млн рублей — областного и местного бюджетов. В 2022 году регион должен был получить 90 млн рублей. Запланированные на этот год работы выполнили частично: не полностью сделана планировка свалочного тела и прилегающей территории.

Полигон в Новомихайловке площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года. К моменту закрытия (в 2010 году) количество накопленных на нем отходов превысило 34 млн. кубометров.

Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель на объекте пройдет в два этапа. Технический этап рассчитан на четыре года, в течение которых на объекте демонтируют старые здания и сооружения, срежут кустарник, произведут монтаж дегазаторов, оборудования для сбора фильтрата. Затем стартует биологический этап работ, включающий агротехнические и фитомелиоративные мероприятия для оздоровления нарушенных земель, включая посев трав. К 2028 году ценность нарушенных земель здесь будет полностью восстановлена. На объекте планируется создать зеленую рекреационную зону.

Ранее редакция сообщала, что на мусорный полигон под Ангарском необходимо 3.5 млрд рублей.