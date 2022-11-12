На мусорный полигон под Ангарском необходимо 3.5 млрд рублей

Вопросы создания в Иркутской области инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил на встрече с руководителем ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

— Основной темой, стало размещение комплексного объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Ангарске. Это основной объект. Он должен закрыть территорию Иркутска и ближайших муниципалитетов. В противном случае — наступит мусорный коллапс. Мощность — более 400 тысяч тонн в год по обработке и 142 тысячи тонн по утилизации, — сообщил в телеграм-канале Игорь Кобзев.

На создание полигона под Ангарском необходимо порядка 3,5 млрд рублей. Сейчас рассматриваются несколько вариантов финансовой поддержки со стороны РЭО.

— Главное, что его ввод позволит нам сократить захоронения отходов на полигонах в 2 раза, — говорит губернатор. — Заранее предвидя комментарии, скажу, что комплексный объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Ангарске — не равно мусоросжигательный завод. Я изначально против строительства таких заводов вблизи массового проживания жителей.

Ранее редакция сообщала, что Омская область получит из федерального бюджета 500 млн рублей на ликвидацию двух свалок.