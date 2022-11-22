В Омске арестовали мошенницу, которая украла на почте 17 млн. рублей

Куйбышевский районный суд Омска арестовал женщину, которая обвиняется в хищении денежных средств у омского почтамта — почти 17 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Омской области.

— По данным следствия в период с 2001 по 2004 годы фигурантка, работая бухгалтером омского почтамта, используя свое служебное положение, похитила 17 млн рублей, причинив организации ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области.

По данный следствия установлено, что обвиняемая использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. В дальнейшем эти средства обналичивались и похищались фигуранткой. Для сокрытия следов совершенного преступления информацию о проведенных операциях обвиняемая из системы учета удаляла.

Недостача крупной суммы была выявлена при инвентаризации, проводившейся в связи с реорганизацией филиалов почтовой связи. Следствием были допрошены представитель потерпевшей стороны, свидетели, проведен ряд экспертиз.

Отметим, что в октябре 2004 года женщина скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. В ноябре 2022 года она задержана сотрудниками УУР УМВД России по Омской области в Санкт-Петербурге и доставлена в Омск для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске осудили экс-замдиректора детского дома за кражу и мошенничество.