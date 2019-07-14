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Более 70% предпринимателей считают условия для бизнеса в России неблагоприятными

Лишь 15% опрошенных считают, что государство активно поддерживает бизнесменов.
  • 14/07/2019, 09:15
Более 70% предпринимателей считают условия для бизнеса в России неблагоприятными

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% — что в ближайшие пять лет ситуация ухудшится. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса российских предпринимателей, сообщили в Национальном центре финансовой грамотности.

Отмечается, что 80% респондентов ответили, что государство уделяет недостаточно внимания разработке мер по поддержке предпринимателей. Несмотря на это, 76% при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело.

Лишь 15% опрошенных считают, что государство активно поддерживает бизнесменов, 27% — что в стране для бизнеса хорошие условия и 20% — что эти условия в дальнейшем станут еще лучше.

Среди факторов, хуже всего влияющие на условия для бизнеса, 81% предпринимателей назвали низкий уровень благосостояния граждан, 72% — коррупцию, 71% — цены на энергоносители. 62% недовольны работой судебной системы и уровнем защищенности собственника, еще 62% — нормативно-правовым регулированием предпринимательства, 63% — работой контрольно-надзорных органов. Среди положительных факторов для бизнеса 47% назвали конкуренцию на внутреннем рынке, 35% — стабильность власти и внутренней политики, 28% — доступность кредитов.

В числе наиболее вероятных рисков 72% назвали снижение спроса на продукты и услуги, 70% — повышение налогов, 64% — непредсказуемые изменения законодательства, 41% — появление проблем с силовиками, 25% — вероятность рейдерского захвата. 52% респондентов боятся за собственную защищенность на фоне несовершенства судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. Меньше всего бизнес опасается дефолта и дестабилизации экономики (20%) и изменения политической ситуации (22%).

10% опрошенных назвали лучшим бизнес-планом ближайшие три года — свернуть дело и закрыть компанию. 33% бизнесменов планируют поддерживать свое дело на достигнутом уровне, 26% считают правильным развивать бизнес с ориентацию на скорую отдачу, 23% предпочитают инвестировать в долгосрочное развитие.

Более половины опрошенных (51%) скептично настроены в отношении будущего, и в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов. В ближайшую трехлетку поддерживать свое дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Еще 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать.

В опросе приняли участие представители крупного, среднего и малого бизнеса РФ. Были опрошены 500 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 4,5 процента, уточнили во ВЦИОМ.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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