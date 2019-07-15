На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5 усиливают меры безопасности

В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности. С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки.

Кроме этого, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения.

— Золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и это частная территория, принадлежащая СГК, — говорит Олег Зыков, директор Новосибирской ТЭЦ-5. — Находиться здесь посторонним лицам запрещено. Фотосессии, экскурсии — недопустимы. В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача – обеспечение энергетической безопасности города.

Добавим, вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения в норме. Это подтверждается регулярными замерами надзорных органов. Золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства.

Фото: пресс-служба СГК