Госдума приняла в третьем чтении закон о социальном предпринимательстве

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, «инициатива решает важные социальные вопросы – повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг».

— Закон о социальном предпринимательстве позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей, — подчеркнул он.

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» был внесен Правительством России.

Закон вводит понятие социального предпринимательства — деятельность, при которой малое или среднее предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан, способствует реализации производимой ими продукции, само производит товары для социально уязвимых групп или осуществляет деятельность, направленную на «достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом». Также для социально ориентированных предприятий предусмотрены меры финансовой и имущественной господдержки.

При этом к социально-уязвимым категориям отнесены инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие, лица без определенного места жительства и занятий.

Фото: pixabay.com, автор- helpsg