Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Госдума приняла в третьем чтении закон о социальном предпринимательстве

Документ направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего бизнеса
  • 13/07/2019, 09:00
Госдума приняла в третьем чтении закон о социальном предпринимательстве

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, «инициатива решает важные социальные вопросы – повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг».

— Закон о социальном предпринимательстве позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей, — подчеркнул он.

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» был внесен Правительством России.

Закон вводит понятие социального предпринимательства — деятельность, при которой малое или среднее предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан, способствует реализации производимой ими продукции, само производит товары для социально уязвимых групп или осуществляет деятельность, направленную на «достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом». Также для социально ориентированных предприятий предусмотрены меры финансовой и имущественной господдержки.

При этом к социально-уязвимым категориям отнесены инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие, лица без определенного места жительства и занятий.

Фото: pixabay.com, автор- helpsg

Популярное с сайта

Метромост защитят от вандалов

Метромост защитят от вандалов

12/07/2019, 16:54
А разбитые стекла заменят на особо прочные.

Компании «Лантан» будет выделен участок земли для строительства завода без торгов

12/07/2019, 16:53
Для реализации проекта определен участок земли площадью 15,7 тыс кв. м.
Парк «Новосиб» переформатируется

Парк «Новосиб» переформатируется

12/07/2019, 16:24
Его инвесторы решили протестировать новый формат взаимодействия с резидентами, чтобы тиражировать его на других площадках.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы

12/07/2019, 20:15

Утвержден график поэтапного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию в Линево

12/07/2019, 19:11

Около 12% топлива, которое продается в Новосибирской области, суррогат

12/07/2019, 18:57

Власти региона планируют запустить проект «Городской электрички» до 2023 года

12/07/2019, 17:53

В Новосибирске появится ЦОД для «Цифровой экономики»

12/07/2019, 17:10

Метромост защитят от вандалов

12/07/2019, 16:54

Компании «Лантан» будет выделен участок земли для строительства завода без торгов

12/07/2019, 16:53

Парк «Новосиб» переформатируется

12/07/2019, 16:24

1 августа кинотеатр «Рассвет» возобновит работу

12/07/2019, 15:52

Руководитель «Индустриального парка «Кировский» задолжал работникам более 4 млн рублей

12/07/2019, 15:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска