Более 700 ДТП с пешеходами произошли в Новосибирской области за 10 месяцев

В течение первых десяти месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 771 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В результате этих инцидентов 58 человек погибли, а 743 получили различные травмы.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества таких ДТП на 2,3%, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

Из них 264 ДТП случились по вине пешеходов, которые не соблюдали правила дорожного движения.

С начала года сотрудники МЧС по региону успешно справились с более чем 1700 авариями.

За января-октябрь 2097 человек получили травмы, 156 человек погибли, а 71 человек был спасён.

Согласно прогнозам метеорологов, в первой половине дня 12 ноября в Новосибирске временами ожидается небольшой снег. Порывы западного ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду. Местами на дорогах появится сильная гололедица. Температура воздуха опустится до -11 градусов.

Из-за гололёда на дорогах повышается риск дорожно-транспортных происшествий и получения травм пешеходами.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП.