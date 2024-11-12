Метро Новосибирска может купить еще один пятивагонный состав

В Новосибирске впервые пройдёт масштабная закупка новых вагонов для метрополитена. Правительство Новосибирской области окажет городу поддержку в обновлении подвижного состава метро. Всего планируется приобрести пять пятивагонных составов.

— Три состава куплены через лизинг и один через прямую поставку. По итогам торгов получили хорошую экономию — около 300 млн рублей. Прорабатывается возможность за счет экономии средств в ходе конкурсных процедур добавить ещё один пятивагонный состав, — отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, на аппаратном совещании.

Валерий Жарков, заместитель начальника транспорта и благоустройства мэрии Новосибирска, начальник управления автомобильных дорог, рассказал, сейчас подготовлена вся необходимая закупочная документация и подана заявка на получение разрешения от Министерства промышленности и торговли.

Недавно появилась информация о том, что в конце 2025 года в метро Новосибирска появятся новые вагоны. Их конструкция позволит увеличить количество пассажиров. Обновлять метропарк города будут АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Метровагонмаш». «Сбербанк Лизинг» выиграл аукцион по поставке 15 вагонов. Из них планируется сформировать три пятивагонных состава. АО «Метровагонмаш», берется за поставку еще пяти новых вагонов.

Ранее редакция сообщала о том, что две компании поставят вагоны Новосибирскому метрополитену на общую сумму почти 5 миллиардов рублей.