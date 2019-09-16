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Более 80% новосибирских детей до 3 лет не ходят в ясли

Создание одного «ребенко-места» для самых маленьких обойдется бюджету более чем в 500 тыс. рублей.
  • 16/09/2019, 18:44
Более 80% новосибирских детей до 3 лет не ходят в ясли

78,9% российских малышей в возрасте до 3 лет не посещают ясли, их количество составило на начало года 4,1 млн человек. К концу 2019 года планируется создать 90 749 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, каждое из которых обойдется федеральному бюджету в 540 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего на эти цели будет потрачено 49 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 20% средств будет добавлено из региональных бюджетов, так что создание одного «ребенко-места» в действительности обойдется налогоплательщикам в 675 000 рублей.

Отмечается, что самая значительная доля малышей в возрасте до 3 лет, не посещающих ясли, зафиксирована в Республике Ингушетия. Здесь с мамами остаются 96,59% малышей ясельного возраста, а посещают ясли всего 800 из 23 492 детей республики в возрасте до 3 лет. Чуть ниже эта цифра в Республике Дагестан. Здесь 94,22%, или 139 205 малышей остались дома, в ясли здесь ходят 8 540 малышей. На третьем месте – Республика Крым, в которой 91,13% детей ясельного возраста находятся с родителями дома, и лишь 8,87%, или 5 665 детей ясли посещают.

В Новосибирской области из 104,9 тыс лишь 14,9 тыс (или 14,26%) посещают ясли. Остальные 85,74% малышей остаются дома с родственниками.

Что касается регионов, где самая большая доля детей в возрасте до 3, лет посещающих ясельные группы, то на первом месте находится Республика Коми. Здесь родители отводят в ясли 47,41% всех ребятишек региона в данной возрастной группе.

— В реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» участвуют 82 субъекта РФ из 85. В Москву, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ денежные средства на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет из федерального бюджета не направлялись. В оставшихся регионах до конца 2019 года планируется создать от 83 до 2594 мест в каждом, — отмечают специалисты.

В среднем по РФ к концу 2019 года количество мест в яслях увеличится на 8,35% – с 1,087 до 1,178 млн мест.

— Создание дополнительных мест в яслях имеет свои преимущества для экономики: с этим связаны рост занятости, увеличение доходов отдельного домохозяйства и совокупного спроса на товары и услуги – это если оставить в стороне пользу социализации детей на ранней стадии развития. Однако такое решение проблемы дефицита молодых кадров ведет к дисбалансу в другой сфере. В результате пенсионной реформы на рынке труда будет появляться все больше людей за 50, которых нужно будет трудоустраивать. Традиционная роль дедушек и бабушек, которые «на профессиональной основе» занимаются воспитанием молодого поколения, отчасти решает эту проблему. На мой взгляд, нужно стимулировать старших родственников заниматься воспитанием детей и предоставить молодым трудоспособным родителям возможность зарабатывать деньги. Именно эта модель кажется мне наиболее рациональной, а массовое создание мест в яслях я считаю вредной мерой, — отмечает плюсы и минусы вложения государственных средств в «ясельное» воспитание председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Фото: pixabay.com, автор- FeeLoona

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