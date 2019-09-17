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Обустройство дачного двора

  • 17/09/2019, 09:22
Владельцы дачных участков часто раздумывают над тем, как обустроить двор. При этом большинство стремится избежать больших трат.

Чтобы уложиться в скромный бюджет и получить презентабельную картинку, стоит взять на заметку несколько идей. В качестве ограждения участка лучше использовать заборные блоки EuroVazon. Они помогут защитить частную территорию от посторонних взглядов и несанкционированного проникновения.

Идеи по обустройству дачного дворика

Облагородить дачный двор можно при помощи вазонов с цветами. Использование растительных и цветочных композиций популярный прием благоустройства приусадебной территории. Цветы сделают двор ярким и уютным, помогут создать умиротворяющую обстановку. Можно высадить их на клумбе или расставить в вазонах рядом с дачным домиком.

Подобный вариант прекрасно подойдет для дворовой тематики. Любителям классики стоит задействовать в оформлении вьющиеся цветы. Ими легко декорировать забор и садовые деревья.

Не помешает создать во дворе дачи небольшой оазис или зону для отдыха. Благодаря этому у владельцев загородной недвижимости появится место, где можно скрыться от мирской суеты, побыть наедине с собой. Для создания такого оазиса потребуется немного фантазии.

Визитной карточкой дачи станет место для сбора друзей на шашлыки. Зона, отведенная для посиделок, должна быть опрятной и уютной. От этого зависит впечатление, которое участок произведет на гостей.

Облагородить дачный двор можно и за счет фигурной стрижки кустов и газонов.

При наличии такой возможности стоит обустроить на приусадебной территории фонтан или искусственный водоем. Очень эффектно смотрятся водопады. Искусственные водные объекты при желании можно спроектировать и самостоятельно при помощи подручных средств. Некоторые дачники создаются декоративные пруды из старых шин.

На территории дачи можно возвести баню или бассейн.

Для визуального выделения функциональных зон лучше всего воспользоваться дорожками. Их обустраивают при помощи различных материалов:

  • кирпича;
  • камня;
  • щебня.

Садовые дорожки являются неотъемлемой составляющей загородного домовладения. Они должны быть ухоженными. Создать оригинальное оформление садовых дорожек совсем несложно.

Современную дачу сложно представить без декора. Даже пара украшений, которые сделаны своими руками, позволит преобразить участок.

Залогом красивого оформления дачного двора является тщательное планирование. Необходимо правильно разделить пространство на функциональные зоны, подобрать оригинальные декоративные составляющие.

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