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Рабочие строительной компании больше двух месяцев не получают зарплату

Долг перед сотрудниками превысил 5,5 млн рублей.
  • 16/09/2019, 18:37
Рабочие строительной компании больше двух месяцев не получают зарплату

Прокурор Ленинского района г. Новосибирска проверил в ООО «Бастион Новосибирск» соблюдение трудового законодательства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. При изучении бухгалтерской и кадровой документации строительной организации выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы 186 работникам на общую сумму более 5,5 млн. рублей.

— Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.), — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Фото: pixabay.com, автор- skeeze

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