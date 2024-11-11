Более 80 пожаров произошло в Новосибирской области

За неделю, с 5 по 11 ноября, в Новосибирской области произошло 87 пожаров. Сотрудники МЧС России спасли пять человек. К сожалению, три человека погибли, двое получили травмы.

Так, например, 6 ноября на пульт дежурного поступил вызов о пожаре на складе в селе Толмачево. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, вскрыли металлические двери с помощью бензореза, ликвидировали открытое горение и провели дымоудаление.

В результате пожара складское помещение и продукция были повреждены. Пострадавших нет.

Кроме того, на минувшей неделе пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий 33 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих происшествий четверо человек погибли и 41 получил травмы. Благодаря усилиям сотрудников МЧС России были спасены два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что двухэтажный магазин загорелся в Новосибирске.