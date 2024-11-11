Под Новосибирском 66-летний мужчина провалился под лед

В Кочковском районе из-за тонкого льда в воду провалился человек. Он погиб.

— 9 ноября в 17:15 местный житель сообщил спасателям, что обнаружил в пяти метрах от берега реки Карасук тело мужчины, — говорится в сообщении МЧС по региону.

Очевидец, увидев машину своего знакомого, поспешил на место происшествия. 66-летний мужчина провалился под лёд и погиб. Сотрудники МЧС России вытащили из воды тело погибшего. Сейчас оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства случившегося.

В целом перед зимним сезоном спасатели проверили 86 мест возможного входа и выхода на водные объекты в 10 муниципальных образованиях региона.

— Выявлено отсутствие запрещающих знаков в 4 местах, меры приняты. Не завершены работы меры по пресечению 16 выездов на лед водных объектов, — рассказал Виктор Орлов, глава регионального ГУ МЧС России, на оперативном совещании.

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек спасли пожарные из загоревшейся пятиэтажки в Новосибирске.