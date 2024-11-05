Двухэтажный магазин загорелся в Новосибирске

В Новосибирске загорелся продовольственный магазин по адресу: проспект Дзержинского, дом № 169 корпус 7.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по региону, в двухэтажном здании начался пожар, который быстро распространился на соседние строения. Сотрудники чрезвычайного ведомства борются с огнём и обеспечивают безопасность деревообрабатывающего предприятия и садоводческого общества, которые расположены рядом с объектом.
В связи с пожаром на Каменском шоссе, перед поворотом на улицу Полякова, было введено временное ограничение движения.
На кадрах, предоставленных пресс-службой МЧС, можно увидеть, как несколько пожарных проливают еще горящие остатки постройки.
О пострадавших официальной информации нет.
Ранее редакция сообщала о том, что юолее 50 пожаров произошло за неделю в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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