Двухэтажный магазин загорелся в Новосибирске

В Новосибирске загорелся продовольственный магазин по адресу: проспект Дзержинского, дом № 169 корпус 7.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по региону, в двухэтажном здании начался пожар, который быстро распространился на соседние строения. Сотрудники чрезвычайного ведомства борются с огнём и обеспечивают безопасность деревообрабатывающего предприятия и садоводческого общества, которые расположены рядом с объектом.

В связи с пожаром на Каменском шоссе, перед поворотом на улицу Полякова, было введено временное ограничение движения.

На кадрах, предоставленных пресс-службой МЧС, можно увидеть, как несколько пожарных проливают еще горящие остатки постройки.

О пострадавших официальной информации нет.

Ранее редакция сообщала о том, что юолее 50 пожаров произошло за неделю в Новосибирске.