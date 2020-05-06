Более 800 заявлений на получение субсидий подано новосибирскими организациями и ИП

В налоговые органы Новосибирской области с 1 по 6 мая поступило 826 заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, на получение субсидий, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

УФНС России по Новосибирской области сообщает, что для получения субсидии нужно соответствовать следующим условиям:

заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020;

отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет недоимки по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;

количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

Важное условие: количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, представленной в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. Поэтому УФНС России по Новосибирской области напоминает представителям бизнеса о том, что необходимо до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР отчетность СЗВ-М за апрель и май 2020 года. Чем раньше будет сдана отчетность, тем раньше будет произведена выплата.

Заявление на получение субсидии за апрель 2020 года следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области