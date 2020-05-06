Kuzina воспользуется шансами

Паузу, возникшую на потребительском рынке, сами его участники воспринимают с разной оценочной маркировкой. Одни — как полновесный кризис с открытым перечнем катастрофических последствий, другие — как ситуативный контекст для рывка. В числе оптимистов — сеть кондитерских Kuzina.
Компания намерена использовать нынешнюю ситуацию максимально позитивно: появление большого числа новых помещений дает ей возможность только в одном лишь Новосибирске прирасти десятком новых точек. Нынешний кризис нарисовал очень характерный типаж опустевшего коммерческого помещения — миниатюрное общепитовское заведение, входившее в маленькую сеть или вообще работавшее как монопроект. Таких малышей скоротечный кризис скосил в числе первых, а покинутые ими помещения привлекательны как раз своей технологической обжитостью — подвод воды есть, вентиляция и электрика под кухонную и холодильную технику тоже есть. И даже сама техника кое-где осталась в полном комплекте. Для кондитерской такое помещение в роли «предмета наследования» гораздо удобнее, нежели, например, бывший магазин одежды или парфюмерии — пространства, которые общепитовской инженерией придется начинять с нуля. А тут фактически нужна лишь «смена макияжа» — быстрый косметический ремонт и замена наружной атрибутики. Тем более что достаточная типизация «кузиновского» бренд-бука придает этому процессу дополнительную динамичность.
В числе приоритетных локаций прироста теперь рассматривается периферия Новосибирска — Первомайский район, МЖК, а также Бердск. Там, на периферии, в кризис случилась существенная убыль единичных и малосетевых заведений. И логичная задача Kuzina — не дать этим пустотам «настояться», заполнить их собой. Вынужденную паузу компания намерена потратить на рестайлинг и адаптацию этих новых помещений — чтобы к окончанию карантинного периода встретить социальное оживление во всеоружии. А именно такие заведения и привлекательны для людей по окончании трудных времен — понятие потребительской эйфории отмечено еще социологами 1920-х, изучавших общественную психологию Америки и Западной Европы после Первой мировой войны. Разумеется, социальный стресс пандемии несравним со стрессом военным, но забить его эйфорией консюмеризма общество все равно захочет. И «заесть сладким» — один из самых массовых вариантов такой терапии.
— Любые кризисы — это всегда хорошая встряска, позволяющая посмотреть на текущее положение дел со стороны. И это всегда отличная точка для роста, когда понимаешь куда расти. Конечно, пандемия скорректировала наши планы по открытиям, но, к счастью, мы говорим лишь о коррекции, — отметила управляющий партнер Kuzina Евгения Головкова.
По ее словам, обновленная стратегия развития сети предусматривает постоянный мониторинг рынка аренды. То есть образовавшиеся лакуны Kuzina намерена максимально оперативно «заполнять собой».
Впрочем, как подчеркнула Евгения Головкова, стратегия не сводится к простому экспансионизму.
— Параллельно происходит оптимизация как отдельных процессов, так и целых направлений, — поясняет Головкова. — Идет развитие новых каналов продаж, часть из которых сейчас пришлась на собственный интернет-магазин, подключается большее количество агрегаторов, усиливается работа с розничными сетями. Все это обеспечило нам устойчивость в трудный период пандемии, когда кондитерские в их обычном виде «встали на паузу» Также было принято решение о смене некоторых локаций на более перспективные. Так, кондитерская с улицы Новосибирской в ближайшие две недели переезжает на площадь Калинина, где очевидно преимущество местоположения, а арендная ставка при этом более оптимальна.
Особый режим работы общепита косвенно стимулировал и быстрое освоение новых форматов — таких, к примеру, как фудтраки. Концепт фудтраков в Новосибирске уже был опробован продавцами мороженого, хот-догов, бургеров. Для ассортиментной матрицы кондитерской он тоже вполне удобен.
Заниматься фудтраками будет один из франчайзи Kuzina, уже набивший руку на нескольких стационарных точках сети.
Как подчеркнула Евгения Головкова, принципиальным было поручить освоение своего четвертого формата не чистому дебютанту, а оператору с плотным «кузиновским» опытом — дабы максимально сохранить и уровень сервиса, и образную цельность бренда в новом формате.
— Кроме того, нынешняя ситуация наглядно показала ценность оперативных, мобильных форматов, — резюмирует Евгения Головкова. — Фудтрак — это само олицетворение мобильности. Более того, он даже в нынешней особой ситуации безупречен: посадочных мест нет, социальная дистанция соблюдается, а клиентский поток при этом вполне большой и быстрый. Впрочем, сколь бы не продлился карантин, фудтрак останется в нашем портфеле форматов в любом случае.
Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2010 году в Новосибирске. На данный момент в портфеле компании 65 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Собственные производства, расположенные в Москве и Новосибирске. У сети три основных формата: магазин у дома, кафе-кондитерская, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.
Фото предоставлено компанией Kuzina
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