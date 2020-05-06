Kuzina воспользуется шансами

— Любые кризисы — это всегда хорошая встряска, позволяющая посмотреть на текущее положение дел со стороны. И это всегда отличная точка для роста, когда понимаешь куда расти. Конечно, пандемия скорректировала наши планы по открытиям, но, к счастью, мы говорим лишь о коррекции, — отметила управляющий партнер Kuzina Евгения Головкова.

По ее словам, обновленная стратегия развития сети предусматривает постоянный мониторинг рынка аренды. То есть образовавшиеся лакуны Kuzina намерена максимально оперативно «заполнять собой».

Впрочем, как подчеркнула Евгения Головкова, стратегия не сводится к простому экспансионизму.

— Параллельно происходит оптимизация как отдельных процессов, так и целых направлений, — поясняет Головкова. — Идет развитие новых каналов продаж, часть из которых сейчас пришлась на собственный интернет-магазин, подключается большее количество агрегаторов, усиливается работа с розничными сетями. Все это обеспечило нам устойчивость в трудный период пандемии, когда кондитерские в их обычном виде «встали на паузу» Также было принято решение о смене некоторых локаций на более перспективные. Так, кондитерская с улицы Новосибирской в ближайшие две недели переезжает на площадь Калинина, где очевидно преимущество местоположения, а арендная ставка при этом более оптимальна.

Особый режим работы общепита косвенно стимулировал и быстрое освоение новых форматов — таких, к примеру, как фудтраки. Концепт фудтраков в Новосибирске уже был опробован продавцами мороженого, хот-догов, бургеров. Для ассортиментной матрицы кондитерской он тоже вполне удобен.

Заниматься фудтраками будет один из франчайзи Kuzina, уже набивший руку на нескольких стационарных точках сети.

Как подчеркнула Евгения Головкова, принципиальным было поручить освоение своего четвертого формата не чистому дебютанту, а оператору с плотным «кузиновским» опытом — дабы максимально сохранить и уровень сервиса, и образную цельность бренда в новом формате.

— Кроме того, нынешняя ситуация наглядно показала ценность оперативных, мобильных форматов, — резюмирует Евгения Головкова. — Фудтрак — это само олицетворение мобильности. Более того, он даже в нынешней особой ситуации безупречен: посадочных мест нет, социальная дистанция соблюдается, а клиентский поток при этом вполне большой и быстрый. Впрочем, сколь бы не продлился карантин, фудтрак останется в нашем портфеле форматов в любом случае.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2010 году в Новосибирске. На данный момент в портфеле компании 65 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Собственные производства, расположенные в Москве и Новосибирске. У сети три основных формата: магазин у дома, кафе-кондитерская, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото предоставлено компанией Kuzina