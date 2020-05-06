В период самоизоляции запрос «доставка продуктов» на Авито вырвался в топ, а на саму услугу теперь приходится ¼ всех объявлений в категории «курьерские поручения». В Новосибирске спрос на доставку продуктов увеличился на 26%. Это может свидетельствовать о том, что в условиях повышенного спроса людям приходится искать альтернативные способы заказа продуктов, так как специализированные сервисы не до конца справляются с возросшей нагрузкой и пока не обеспечивают полного покрытия по стране.

— Еще в марте доставка продуктов интересовала немногих: этот поисковый запрос занимал 7006 позицию в топе самых распространенных. В апреле ситуация кардинально поменялась, запрос «доставка продуктов» стал самым популярным на платформе и занял 1 место в топе, — констатировали специалисты Авито.

Отмечается, что услуга предлагается в разделе «курьерские поручения»: всего за месяц число объявлений с доставкой продуктов значительно выросло – теперь на их долю приходится четверть всех объявлений раздела. Еще год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте – 13%. Также значительно расширился список населенных пунктов, где представлена услуга – теперь организовать себе или близким доставку продуктов с помощью Авито можно практически во всех крупных городах России, в том числе в Новосибирске. Спрос на нее в стране повысился в 12 раз по сравнению с мартом.

Стремительный рост популярности услуги вписывается в общий тренд рынка e-grocery: беспрецедентное увеличение запросов на доставку продовольственных товаров в апреле зафиксировали почти все крупные игроки рынка. Рост является особенно заметным для Авито, поскольку доставка продуктов ранее пользовалась на платформе совсем незначительным спросом в сравнении с другими услугами. Даже в марте, когда COVID-19 уже прочно вошел в повестку, и жители России начали прибегать к добровольной самоизоляции, поисковый запрос «доставка продуктов» оставался в нижней части рейтинга самых популярных.

— Мы видим, что пользователи стали больше предлагать и покупать эту услугу. По сути, они используют платформу для самостоятельной организации доставки продуктов из магазинов в период самоизоляции. С одной стороны это может быть связано с тем, что с учетом резкого повышения спроса на доставку продуктов домой, многие ритейлеры столкнулись с трудностями с оперативной обработкой заказов. С другой стороны, очевидно, что покрытие сервисов, которые специализируются на этой услуге, не полное и многие россияне не имеют к ним доступа, — комментирует Алексей Куракин, Управляющий директор вертикали Авито Товары и Услуги.

По его словам, доставку продуктов на Авито сегодня предлагают практически в каждом крупном городе как небольшие предприятия (СМБ), так и частные пользователи. Средняя стоимость услуги по России составляет 356 рублей, а в Новосибирске – 294 рубля. За эту сумму исполнитель поручения сходит в магазин, приобретет продукты по списку заказчика и доставит их до двери. Пользователь может не просто попросить исполнителя зайти в ближайший магазин, а заказать необычный список из продуктов из разных точек. Это особенно удобно тем, кто сформировал свои предпочтения и хочет, к примеру, покупать овощи на ближайшем рынке, молочную продукцию – в фермерской лавке неподалеку, а выпечку – в кафе в соседнем доме.

Фото: pixabay.com, автор- Preis_King