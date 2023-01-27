Более 85 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в регионе в 2022 году

В течение 2022 года Управлением Росреестра по Новосибирской области было зарегистрировано 85 592 ипотечные сделки по всем видам объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра. В 2020 году — более 87 тысяч ипотечных сделок.

Декабрь стал рекордным по показателям 2022 года – 8 910 ипотечных сделок (13 тысяч в 2020 году), в ежемесячном выражении показатель за декабрь вырос по отношению к показателю за январь 2022 года более чем на 36%. Каждая четвертая зарегистрированная ипотечная сделка оформлена по льготным программам кредитования. В целом за год свыше 60% обращений поступило в электронном виде, это на 12% больше, чем в 2021 году, в декабре этот показатель достиг 95%.

– Новосибирский Росреестр продолжает реализацию проекта «Электронная ипотека за 24 часа». Сегодня каждое второе заявление о регистрации ипотеки рассматривается за один день, – отметила Светлана Рягузова, руководитель регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в правительстве РФ ожидают, что к 2035 году регионы Сибири выйдут на более высокий уровень самодостаточности.