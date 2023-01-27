В России заменят аварийное жилье деревянными многоэтажками

В России запустят пилотные проекты, суть которых в применении деревянных конструкций при расселении аварийных домов, передают «Известия».

Для стимулирования развития такого типа домостроения применят специальную льготную ипотеку. Именно благодаря ей, согласно ожиданиям, дома станут доступнее для граждан с небольшим доходом.

В числе критериев отбора регионов, где будет дан старт пилотным проектам, называют региональный фактор, местный уровень развития производственной базы деревянных конструкций, а также логистическую цепочку для обеспечения необходимыми материалами.

Президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус среди наиболее перспективных регионов выделяет Архангельскую, Вологодскую, Владимирскую области, Коми.

В общественном совете при Минстрое при этом отметили, что дорожная карта по строительству пилотных объектов 3-12 этажей в настоящее время прорабатывается.

По словам председателя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифата Рузилевич Гарипова, дорожная карта по развитию деревянного домостроения в России до 2024 года включает комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций.

Отмечается, что первым многоэтажным домом для расселения аварийного жилья может стать проект в Архангельской области.

Ранее редакция сообщала, что в поселке Ложок возвели первый в Новосибирской области многоэтажный дом с деревянным каркасом.

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