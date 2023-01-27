В правительстве РФ ожидают, что к 2035 году регионы Сибири выйдут на более высокий уровень самодостаточности

Правительство РФ утвердило новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибири будет применяться кластерный подход. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Ключевая задача – создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибирского федерального округа, что в свою очередь позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения.

Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого этапа (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов, одобренных председателем правительства России для дальнейшей проработки в рамках института кураторства федеральных округов вице-премьерами.

На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибирского федерального округа – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах.

Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

Таким образом, в рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах Сибирского федерального округа более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций.

На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года, а их полное развёртывание намечено на 2030–2035 годы.