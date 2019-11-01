Более 85% заявок на кредиты в Райффайзенбанке малый бизнес подает онлайн

С момента запуска возможности подачи заявки на сайте и в интернет-банке для малого бизнеса, с июня по октябрь 2019 года, доля кредитов, привлеченных с использованием онлайн-каналов, выросла с 10 до 85%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Рост доли онлайн-каналов стал результатом активного развития дистанционных каналов продаж и обслуживания клиентов из малого бизнеса. С начала года в интернет-банке для малого бизнеса появилась бесплатная онлайн-бухгалтерия, интеграция с другими популярными сервисами бухгалтерии, возможность выставлять счета контрагентам прямо из интернет- и мобильного банка, сервис по проверке надежности контрагентов «Светофор», возможность подачи заявления на кредит и загрузки документов и многое другое.

— Наша цель — сделать так, чтобы предприниматель тратил как можно меньше своего времени на коммуникации и визиты в банк, поэтому мы постоянно автоматизируем процессы на своей стороне и повышаем скорость и удобство обслуживания как в дистанционных каналах, так и в отделениях, — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом АО «Райффайзенбанк».

Фото: пресс-служба банка