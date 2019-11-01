В Китай начались поставки инвалидной коляски-вездехода, созданной выпускниками НГТУ НЭТИ

В конце октября для клиента из Шанхая была отгружена первая коляска-вездеход Caterwil GTS5 российского производства, сообщили в пресс-службе университета. В начале октября команда выпускника НГТУ НЭТИ заключила дистрибьюторский договор с крупной компанией из Пекина Beijing free travel technology company, которая занимается поставкой в Китай различных транспортных систем для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Согласно этому договору, Beijing free travel technology сейчас на территории КНР реализует кресла-коляски от Caterwil. Российская коляска выигрывает у гонконгских аналогов за счет того, что может преодолевать экстремально сложные препятствия.

Инвалидная коляска Caterwil, созданная командой выпускника НГТУ НЭТИ Ивана Невзорова, сегодня пользуется спросом не только на территории России, но и за границей. Выпускник механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ и владелец компании Caterwil Иван Невзоров с оптимизмом смотрит на китайский рынок.

— В Китае с доступной средой еще хуже, чем у нас. Самое распространенное — отсутствие скатов при пересечении тротуара с проезжей частью. Ну и наше «любимое»: дерево или столб напротив пандуса или, например, нереально крутой пандус, — рассказывает Невзоров.

По его словам, на китайском рынке сейчас представлены коляски-вездеходы из Гонконга, но российская коляска может преодолевать гораздо более сложные препятствия при примерно одинаковой цене.

Инвалидное кресло-коляска с электроприводом Caterwil имеет колесную и гусеничную платформы. Для передвижения по ровной поверхности используется колесная платформа, а для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий — гусеничная. Испытания показывают, что коляска легко справляется не только с высокими лестницами, но и с любыми дорогами даже в зимних условиях.

— Стоимость коляски на данный момент — от 400 до 500 тысяч рублей в России, от 1 миллиона рублей за рубежом. Дешевле ли это, чем делать пандусы и прочие приспособления для инвалидов? Не могу сказать, но нужно обязательно делать и то, и другое. Даже когда человек пользуется нашей коляской, всегда проще проехать по пандусу, чем забираться или спускаться по лестнице. К сожалению, мы не можем повлиять на качество пандусов. Но мы можем дать человеку средство, благодаря которому он будет чувствовать себя свободно в своей среде, — отмечает Иван Невзоров.

Отмечается, что коляска-вездеход пользуется спросом не только в Азии, но и в США, и в Европе: в Германии, Италии, Венгрии, Латвии, Эстонии, Польше и в других странах.

В сравнении с конкурентами главным преимуществом разработки остается ее способность преодолевать экстремально сложные барьеры в городской среде. В начале 2019 года коляска-вездеход Caterwil в ходе зимнего эксперимента показала, что может преодолевать лестничные пролеты и бордюры, несмотря на высоту снежных покровов.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ