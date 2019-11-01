ГК «Сибмонтажспецстрой» профинансирует третью очередь набережной

— На этот этап мы потратим зиму, — сказал на пресс-конференции Анатолий Павлов, директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой» (инвестор проекта). — А весной 2020-го возьмемся за строительные работы. Их расчетная продолжительность — 2 года (с будущей весны до осени 2021-го). Инвестиции — 50 млн. Мы планируем уложиться в этот финансовый объем.

Проект представляет собой архитектурно-планировочные решения по благоустройству участка № 4 — от зоны проведения массовых мероприятий с большой сценой до гостиницы «River Park». Разработан проект архитектурной мастерской «Адаптик-А», авторами первого и второго этапов благоустройства набережной. Участок № 4 (третья очередь) состоит из тихой прогулочной зоны (продолжение верхнего променада), видовых и ландшафтных площадок и активной зоны с аттракционами и фуд-кортом. Стилистика четвертого участка логично продолжит уже обжитое пространство набережной, но будет содержать и совершенно новые решения. Так, в новой очереди появятся новые тенееобразующие и ветрозащитные элементы дизайна.

— На уже освоенных частях миссия солнцезащиты и ветрозащиты возложена на деревья и зеленые стены, а в этой зоне защита от солнца и ветров будет в основном рукотворной, — пояснил главный архитектор ООО «Адаптик-А» Павел Носарев. — Например, из пергол (решетчатая крыша) с цветными тентами, которые на зиму будут замещаться иллюминацией.

Строящийся на набережной жилой комплекс «Михайловский» (ул. Добролюбова, 2Б стр, застройщик ГК «Сибмонтажспецстрой») тоже будет интегрирован в общую эстетику. В Новосибирске это, пожалуй, первое и самое буквальное олицетворение понятия «дом на набережной». Органично «врастить» его в среду парка дизайнеры смогли за счет плоскостной архитектуры — рельефа примыкающего пространства, цветового и текстурного решения тротуаров, за счет светильников и садовой мебели. Целью было зрительское ощущение «будто всегда тут стоял». И оно возникает — по крайней мере, при созерцании проекта.

Еще одним объектом интеграции станет столь же крупный жилой комплекс «Гранит» (ул. Обская, 46 стр, застройщик ГК «Сибмонтажспецстрой»). Набережная, благодаря его зоне примыкания, продлится еще на 500 метров. Идеал — интегрировать в архитектурную композицию и территорию речного вокзала, создав цельный водный фасад Новосибирска, но пока этот замысел спотыкается об имущественные тонкости.

Новый речной вокзал нужен для привлечения турпотока — отметил Анатолий Павлов, — Причем какие именно — понять пока трудно,они ими не делятся. А вот территория за речным вокзалом вскоре повергнется художественной аранжировке — этот участок тоже принадлежит мэрии, реконструкция его будет выполнена в 2020 году вместе со сдачей жилого комплекса «Гранит».

Состав аттракционов в парке обновится постепенно. Они будут инженерно и эстетически актуальными, с возрастной нюансировкой — детские и взрослые. В композиции парка эти две площадки получат автономную векторизацию пешеходных потоков.

— Их детальный состав — на усмотрение партнеров-операторов, — уточнил Анатолий Павлов. — Мы подготовим площадки под аттракционы и проведем энергопитание. Больших подстанций эта техника не требует, так что обойдемся без трансформаторных будок и прочих громоздких элементов. Энергетическая составляющая вообще очень деликатно прописана — только подземные коммуникации, никаких «воздушек», никаких висящих проводов.

Столь же корректно и детально прописаны аспекты безопасности, усилены меры антивандальной защиты.

— В парке будут установлены системы наблюдения сообразно всем актуальным антитеррористическим предписаниям, — подчеркнула Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. — В 2017 году, когда мы разрабатывали этот дизайн-проект, мы еще не могли тратить федеральные средства на установку видеокамер. С 2018-го это стало возможным, и теперь эта составляющая в работе над парками учтена. Например, при реконструкции сквера на Монументе Славы система видеонаблюдения сразу вписана в проект, причем эстетически деликатно — вся разводка подземная, как и у систем освещения, никаких наружных проводов. В Затулинском дисперсном парке эта составляющая тоже проработана с учетом рекомендаций полиции, специалистов по антитеррористической защите.

В общем, системы наблюдения тоже становятся концептообразующим элементом садово-парковых проектов. По большому счету вандалов решено не перевоспитывать очно-поштучно (долго, хлопотно и с неясной результативностью), а просто взять потенциальные объекты их атаки под присмотр. Впрочем, на воспитательное воздействие обновленной городской среды инициаторы проекта тоже надеются. И уже заметили этот феномен. По наблюдениям Анатолия Павлова, со времени преображения Михайловской набережной дух места изменился радикально.

— Это особенно ощутимо как раз у речного вокзала, — поясняет он. — Здесь еще такой заповедник девяностых, архаичная среда. А там, где обновленная набережная,совсем другой мир. Другое самоощущение людей, другая аура. Примечательно что маргиналы сейчас мигрировали именно на нереконструированную зону, на новых променадах токсичной публики практически нет. Они там не в своей тарелке. Слишком уютно для них, слишком красиво. Можно сказать, красота умеет себя психологически защищать. Но, конечно, это не отменяет потребности в технической защите. Впрочем, за «уголок 90-х» мы тоже возьмемся. Когда мэрия сможет договориться с владельцами территории, мы тоже включим ее в обойму архитектурной проработки. Пока землевладельцы не очень идут на контакт, диалог налаживается медленно. Собственники бизнесов на этой территории оценили эффект преображения набережной, радикальный рост гостевого трафика и теперь не очень-то и хотят что-то у себя менять. Мол, нам теперь и так тут хорошо. Но перемены, конечно, нужны. Будем искать компромиссы, налаживать диалог, чтобы в итоге получилось цельное городское пространство — и по функциональному, и по эстетическому уровню. Надеюсь, муниципалитет найдет способ продолжить этот разговор.

Первыми двумя очередями проекта по реконструкции и благоустройству Михайловской набережной занималось ООО «Перлит-Строй». Работы на объекте ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство первой очереди Михайловской набережной были потрачены 120 млн рублей, второй — 137,7 млн.