ГК «Сибмонтажспецстрой» профинансирует третью очередь набережной

— На этот этап мы потратим зиму, — сказал на пресс-конференции Анатолий Павлов, директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой» (инвестор проекта). — А весной 2020-го возьмемся за строительные работы. Их расчетная продолжительность — 2 года (с будущей весны до осени 2021-го). Инвестиции — 50 млн. Мы планируем уложиться в этот финансовый объем.
Проект представляет собой архитектурно-планировочные решения по благоустройству участка № 4 — от зоны проведения массовых мероприятий с большой сценой до гостиницы «River Park». Разработан проект архитектурной мастерской «Адаптик-А», авторами первого и второго этапов благоустройства набережной. Участок № 4 (третья очередь) состоит из тихой прогулочной зоны (продолжение верхнего променада), видовых и ландшафтных площадок и активной зоны с аттракционами и фуд-кортом. Стилистика четвертого участка логично продолжит уже обжитое пространство набережной, но будет содержать и совершенно новые решения. Так, в новой очереди появятся новые тенееобразующие и ветрозащитные элементы дизайна.
— На уже освоенных частях миссия солнцезащиты и ветрозащиты возложена на деревья и зеленые стены, а в этой зоне защита от солнца и ветров будет в основном рукотворной, — пояснил главный архитектор ООО «Адаптик-А» Павел Носарев. — Например, из пергол (решетчатая крыша) с цветными тентами, которые на зиму будут замещаться иллюминацией.
Строящийся на набережной жилой комплекс «Михайловский» ( стр, застройщик ГК «Сибмонтажспецстрой») тоже будет интегрирован в общую эстетику. В Новосибирске это, пожалуй, первое и самое буквальное олицетворение понятия «дом на набережной». Органично «врастить» его в среду парка дизайнеры смогли за счет плоскостной архитектуры — рельефа примыкающего пространства, цветового и текстурного решения тротуаров, за счет светильников и садовой мебели. Целью было зрительское ощущение «будто всегда тут стоял». И оно возникает — по крайней мере, при созерцании проекта.
Еще одним объектом интеграции станет столь же крупный жилой комплекс «Гранит» ( стр, застройщик ГК «Сибмонтажспецстрой»). Набережная, благодаря его зоне примыкания, продлится еще на 500 метров. Идеал — интегрировать в архитектурную композицию и территорию речного вокзала, создав цельный водный фасад Новосибирска, но пока этот замысел спотыкается об имущественные тонкости.
—Эта территория в частной собственности, она принадлежит компании ООО «Речфлот», и у нее свои планы на нее, — отметил Анатолий Павлов, — Причем какие именно — понять пока трудно,они ими не делятся. А вот территория за речным вокзалом вскоре повергнется художественной аранжировке — этот участок тоже принадлежит мэрии, реконструкция его будет выполнена в 2020 году вместе со сдачей жилого комплекса «Гранит».
Состав аттракционов в парке обновится постепенно. Они будут инженерно и эстетически актуальными, с возрастной нюансировкой — детские и взрослые. В композиции парка эти две площадки получат автономную векторизацию пешеходных потоков.
— Их детальный состав — на усмотрение партнеров-операторов, — уточнил Анатолий Павлов. — Мы подготовим площадки под аттракционы и проведем энергопитание. Больших подстанций эта техника не требует, так что обойдемся без трансформаторных будок и прочих громоздких элементов. Энергетическая составляющая вообще очень деликатно прописана — только подземные коммуникации, никаких «воздушек», никаких висящих проводов.
Столь же корректно и детально прописаны аспекты безопасности, усилены меры антивандальной защиты.
— В парке будут установлены системы наблюдения сообразно всем актуальным антитеррористическим предписаниям, — подчеркнула Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. — В 2017 году, когда мы разрабатывали этот дизайн-проект, мы еще не могли тратить федеральные средства на установку видеокамер. С 2018-го это стало возможным, и теперь эта составляющая в работе над парками учтена. Например, при реконструкции сквера на Монументе Славы система видеонаблюдения сразу вписана в проект, причем эстетически деликатно — вся разводка подземная, как и у систем освещения, никаких наружных проводов. В Затулинском дисперсном парке эта составляющая тоже проработана с учетом рекомендаций полиции, специалистов по антитеррористической защите.
В общем, системы наблюдения тоже становятся концептообразующим элементом садово-парковых проектов. По большому счету вандалов решено не перевоспитывать очно-поштучно (долго, хлопотно и с неясной результативностью), а просто взять потенциальные объекты их атаки под присмотр. Впрочем, на воспитательное воздействие обновленной городской среды инициаторы проекта тоже надеются. И уже заметили этот феномен. По наблюдениям Анатолия Павлова, со времени преображения Михайловской набережной дух места изменился радикально.
— Это особенно ощутимо как раз у речного вокзала, — поясняет он. — Здесь еще такой заповедник девяностых, архаичная среда. А там, где обновленная набережная,совсем другой мир. Другое самоощущение людей, другая аура. Примечательно что маргиналы сейчас мигрировали именно на нереконструированную зону, на новых променадах токсичной публики практически нет. Они там не в своей тарелке. Слишком уютно для них, слишком красиво. Можно сказать, красота умеет себя психологически защищать. Но, конечно, это не отменяет потребности в технической защите. Впрочем, за «уголок 90-х» мы тоже возьмемся. Когда мэрия сможет договориться с владельцами территории, мы тоже включим ее в обойму архитектурной проработки. Пока землевладельцы не очень идут на контакт, диалог налаживается медленно. Собственники бизнесов на этой территории оценили эффект преображения набережной, радикальный рост гостевого трафика и теперь не очень-то и хотят что-то у себя менять. Мол, нам теперь и так тут хорошо. Но перемены, конечно, нужны. Будем искать компромиссы, налаживать диалог, чтобы в итоге получилось цельное городское пространство — и по функциональному, и по эстетическому уровню. Надеюсь, муниципалитет найдет способ продолжить этот разговор.
Первыми двумя очередями проекта по реконструкции и благоустройству Михайловской набережной занималось ООО «Перлит-Строй». Работы на объекте ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство первой очереди Михайловской набережной были потрачены 120 млн рублей, второй — 137,7 млн.