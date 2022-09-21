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Более пяти миллионов поездок в общественном транспорте сибиряки оплачивают с помощью эквайринга Сбербанка

  • 21/09/2022, 12:05
Всё больше сибиряков переходят на банковские карты в качестве универсального средства оплаты проезда в общественном транспорте.

банкиПодобный способ оплаты стал универсальным и практически вытеснил транспортные карты или наличные. Так, в регионах присутствия Сибирского Сбербанка в среднем более 5,1 млн поездок в неделю оплачивается с помощью банковской карты и терминалов эквайринга Сбера.

Популярность данного способа объясняется инновационной технологией приема платежей, которая позволяет «обилетить» человека менее чем за секунду – даже при отсутствии связи с банком, которой может и не быть в дорожных условиях. Списание оплаты возможно и позже – в течение четырех суток после поездки.

Сбер продолжает расширять географию безналичного мира – сегодня оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 147 городах. В Сибири этот способ наиболее популярен в Кемеровской области – за неделю жители Кузбасса оплатили более полутора миллионов поездок с помощью банковской карты. Кемеровская область стала одним из пилотных регионов в стране с введением брутто-контрактов на транспорте, внедрением бескондукторной оплаты и дифференцированных тарифов, которые предоставляют пассажирам возможность получать услугу по более выгодной стоимости.

Лидером среди Сибирских городов по безналичной оплате проезда в транспорте является Омск – жители города оплатили проезд данным способом 1,3 млн раз за неделю.

Для удобства управления платежами, совершенными в общественном транспорте, и погашения задолженностей, Сбер запустил сервис СберБилет. Онлайн-сервис позволяют гражданам видеть историю своих поездок с указанием дат и маршрутов в личном кабинете. Для использования сервиса необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, после чего все возможности сервиса станут доступны.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня у миллионов людей существует уникальная возможность расплачиваться банковской картой не только в общественном транспорте – это распространенный, удобный и безопасный способ. Сбер уже несколько лет активно внедряет систему бесконтактной оплаты на основе собственного эквайринга. На сегодняшний день нашей задачей является расширение возможностей и сервисов – уже доступны сервисы СберБилет и Social ID, подтверждающая право на льготный проезд без дополнительных документов. Кроме того, мы будем расширять перечень транспортных маршрутов, на которых будет доступен данный способ оплаты. Эти шаги помогут упростить жизнь и ежедневные поездки людей во всех уголках Сибири».

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг Сбербанк Сбер


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