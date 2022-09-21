Предприниматели не видят разницы между контрафактом и параллельным импортом?

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Обращения за консультациями по параллельному импорту идут активно. Причем поступают они как от крупного, так и среднего бизнеса. Об этом заявили опрошенные редакцией новосибирские юристы и представители бизнес-объединений.

— Чаще всего интересуются тем, как ввозить по параллельному импорту товары народного потребления, компьютерную, бытовую технику, — комментирует руководитель АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», руководитель комитета по международной кооперации и экспорту НОО «ОПОРА РОССИИ», член экспортного совета по развитию экспорта при губернаторе Новосибирской области Ольга Корпачева. — Еще одна популярная тема — завоз автомобилей и автозапчастей. В цифрах статистику привести не могу, так как она сейчас закрыта на государственном уровне.

По наблюдению Ольги Корпачевой, приоритетными каналами поставки параллельного импорта в Новосибирск сегодня являются Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Китай. Через них в регион идет основной поток товаров, который ранее поставлялся из «санкционных» стран.

Что касается промышленных предприятий, то, по оценкам опрошенных редакцией экспертов, заводы либо сами налаживают выпуск необходимых им комплектующих, ранее ввозимых из-за рубежа, либо ищут производителей на территории России, либо изучают аналоги, предлагаемые компаниями из дружественных стран.

— С мая все крупные игроки уже провели инвентаризацию, оценили, чего им не хватает, изучили, где комплектующие можно заказать, и сейчас идет заключение договоров с новыми поставщиками. Мы видим, что по максимуму используются все возможности. Вплоть до того, что разбирают комплектующие, оборудование по запчастям и заказывают по элементам у разных производителей: в России, в Китае, через Казахстан — все открытые коридоры используются, — говорит Корпачева. — Кроме того, в Минмпромторге РФ создан большой реестр продукции, которую отечественные предприятия могут делать в рамках импортозамещения, и он постоянно пополняется. Мы видим рост договорной активности и в этом направлении.

О том, что новосибирские предприятия адаптировались к санкциям, ранее редакции рассказывал и президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), основатель ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

— Ни одно предприятие, с которым мы взаимодействуем, не говорит, о том, что оказалось в критической ситуации. Все подстраиваются, адаптируют под свои нужды новые технологии, вносят изменения в конструкторскую документацию. На это тоже требуется время. Однако тот форс-мажор, когда промышленники и представители правительства области собирались в ежедневном режиме в рамках различных штабов и рабочих групп, ушел в прошлое, — говорил Карпекин.

Камни преткновения

Ольга Корпачева считает, что если до санкционной истории компании уже работали с номенклатурным рядом товаров, попавших под запрет, то у них, как правило, больших проблем с параллельным импортом, прохождением таможенных процедур не возникает. На контрафакте ловят тех, кто хочет хайпануть на модной теме и не вдается в нюансы импорта товаров. Для сравнения: за 2021 год в Новосибирской области были зарегистрированы 888 нарушений, связанных с контрафактом, после легализации параллельного импорта (с мая 2022 года) — 164.

— Практика показала, что под видом параллельного импорта некоторые предприниматели пытаются ввезти в Россию товары несоответствующего качества. На мой взгляд, совершенно не нужно, чтобы они заполонили полки наших магазинов — и таможенная служба пресекает поставки этого контрафакта совершенно обоснованно, — заявляет Корпачева. — Сейчас очень важно отслеживать, какие игроки занимаются параллельным импортом. Если у них налажены каналы поставок или они быстро могут выстроить новые для завоза той же продукции, или заместить ее другой маркой, но не ниже качеством, то они должны работать. А наполнять полки чем придется, как было в 90-х — не стоит.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева также говорит о том, что у некоторых предпринимателей в головах возникла путаница.

— Люди не понимают разницу между параллельным импортом и контрафактом. Параллельный импорт — это закупка легальных товаров и изделий без согласия правообладателя, товаров законно введенных в оборот, но в другой стране. Контрафакт — это подделка, — рассуждает юрист. — Многие думают: если разрешили параллельный импорт, то можно продавать не фирменные изделия, а что придется. Однако ответственность за контрафакт никто не отменял. Так что это один из наиболее популярных вопросов, с которыми предприниматели сейчас обращаются к нам за разъяснениями.

Кроме того, по ее наблюдениям, возникают ситуации, когда поставщики в иностранных государствах отказываются заключать сделки, если понимают, что их продукция уйдет в Россию. Боятся вторичных санкций.

— В такой ситуации главный вопрос — грамотное структурирование контракта через посредников, иностранных дилеров, так что сейчас вырос объем работы по вопросам договорного права, — констатирует Гребнева.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина считает, что и сами потребители должны голосовать за товар рублем. По ее словам, даже по цене вполне можно определить, является ли продукция контрафактом или это брендовый продукт, проставленный по параллельному импорту.

— Из-за санкций логистические цепочки удлинились, что привело к росту цен до 50%. Контрафакт тоже подорожал, но не так заметно. Это один из маркеров, на который стоит обращать внимание при покупке, — рекомендует она. — Хотя он не всегда срабатывает.

Еще одна серьезная проблема, с которой столкнулись все участники цепочки поставок в параллельном импорте — гарантийный ремонт, поставка запчастей, не адаптированные к российскому рынку продукты. К примеру, нерусифицированная клавиатура.

— Возможностей для возврата товара, даже того, что находится на гарантии производителя, сейчас практически нет. Логистика построена так, что покупателю нужно пройти всю цепочку в обратном порядке, что не всегда возможно. Кроме того, в результате стоимость товара вырастает настолько, что проще отказаться от его использования или попытаться отремонтировать своими силами, — поясняет Наталья Пинигина.

Но компании, которые серьезно занимаются поставками товаров из-за границы, постепенно отрабатывают эти моменты.

Неоправданные ожидания от параллельного импорта

Когда информация о том, что правительство РФ планирует разрешить параллельный импорт, только появилась, ряд экспертов ожидали, что цены на такие товары будут ниже, так как в них не придется закладывать роялти правообладателю и маркетинговые расходы, приводившие к серьезному удорожанию продукта. Этот прогноз пока не оправдался. Мало того, несмотря на падение курса доллара, на некоторые товары цена выросла на 30-50%. Ольга Корпачева объясняет это изменением логистической составляющей.

— Логистика поставок изменилась очень серьезно. Выросли цены на фрахт контейнеров, на перевозки. Привычные цепочки разорваны, и сейчас все еще формируются новые маршруты, так как геополитическая обстановка быстро меняется, — рассуждает эксперт. — Если рынок найдет баланс между отменой роялти, маркетинговых расходов и логистикой, то цена стабилизируется. Рынок просто не даст делать большую наценку.

Наталья Пинигина не исключает, что свою лепту в рост цен вносят спекулянты, которые пытаются заработать на сложившейся ситуации до того, как рынок придет в равновесие.

Эксперт также считает, что к решению проблемы контрафакта нужно подходить более жестко.

При этом собеседники редакции трезво оценивают ситуацию и заявляют, что запретить параллельный импорт, чтобы кардинально решить проблему с контрафактом, сегодня невозможно.

— Мы пока к этому не готовы, хотя процесс импортозамещения идет неплохо. Многие предприниматели, ассоциации, которые занимаются интернет-торговлей, розничной торговлей, недавно обратились в правительство РФ с просьбой продлить параллельный импорт на 2023 год. Оно рассматривается, и с большой долей вероятности будет принято, — прогнозирует Наталья Пинигина.

Ранее Минпромторг РФ давал прогноз по параллельному импорту 16-18 млрд долларов к концу 2022 года. На этой неделе пресс-служба ведомства сообщила, что эта планка повышена до 20 млрд долларов.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании начали присматриваться к параллельному импорту еще в мае. А местные производители попросили запретить импорт продукции, которая выпускается на отечественных предприятиях.