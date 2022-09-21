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Школьники региона посетили предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда»

  • 21/09/2022, 12:14
Участники молодежного проекта «Я в команде» побывали на экскурсии на предприятии «Мирадор».

нацпроекты РоссииО целях работы предприятия и его продукции, нацпроекте «Производительность труда» и социально-экономическом развитии Новосибирской области 50-ти школьникам Новосибирской области рассказали министр экономического развития региона Лев Решетников и генеральный директор предприятия «Мирадор» Алексей Мартыненко.

Для участников проекта «Я в команде» провели экскурсию по производственным цехам компании «Мирадор», показали процесс создания дверей от склада до готового продукта, продемонстрировали сборку дверей и рассказали о результатах участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда».

«Предприятие «Мирадор» вошло в нацпроект в декабре 2021 года и за полгода сократило время протекания процесса производства на 56% и увеличило выработку в смену на одного работника в 1,5 раза, – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. – Знакомство участников проекта «Я в команде» с компаниями Новосибирской области – важный шаг, он представляет собой вовлечение молодежи в работу новосибирских предприятий, помогает пробудить интерес ребят к успехам региона и сориентировать в выборе дальнейшего профессионального пути».

Директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Камилла Волосская подчеркнула, что полезно начинать изучать бережливые технологии в школьные годы – это дисциплинирует, развивает логику, повышает качество выполняемых задач.

«Инструменты бережливого производства применимы во многих сферах жизни, даже в повседневных делах. Возможно, кто-то из ребят захочет связать свою профессию с lean-технологиями», – добавила Камилла Волосская.

Помимо экскурсии по предприятию, школьники смогли лично пообщаться с министром экономического развития региона и рассказать об увлечениях, карьерных планах, а также задать вопросы о Новосибирской области: ее интересных и уникальных местах и точках роста.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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