Более пятидесяти жилых комплексов Сибири позволяют забронировать квартиру онлайн и получить скидку

Услуга позволяет выбрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера.

Больше всего жилкомплексов, доступных для бронирования с дисконтном, возводится в Красноярском крае – 23. Кроме того, в Красноярске, Абакане и Кызыле появились первые застройщики, за бронирование у которых Домклик предлагает максимальную скидку до 1% годовых. Во всех остальных регионах доступны скидки в размере 0,3% и 0,5%. В Новосибирской области доступен для бронирования квартир 21 ЖК.

Всего же по стране к акции присоединилось более 680 комплексов. Чтобы забронировать квартиру, необходимо нажать кнопку «Забронировать» на Домклик. После этого с клиентом свяжется менеджер, который уточнит все вопросы, связанные с бронированием и получением скидки. По всем остальным вопросам достаточно оставить заявку – консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки входят в перечень бесплатных услуг.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк продолжает улучшать условия для клиентов, предлагая разносторонний комплекс финансовых решений для комфортного приобретения жилья. Увеличение дисконта к ставке до 1% годовых – один из таких шагов и отличная новость для всех, кто планирует покупку жилья в новостройке. Отдельно стоит отметить удобство и простоту операции: мало того, что забронировать квартиру можно с помощью пары кликов, так еще и получить за это выгоду в виде дисконта к процентной ставке».

Акция по снижению процентной ставки при онлайн-бронировании на Домклик была запущена в марте 2022 года. Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке. Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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