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Главу Следственного комитета России попросили возбудить дело против депутата горсовета Новосибирска

  • 07/09/2022, 11:54
Автор:
запрос о возбуждении уголовного дела
Привлечь его к уголовной ответственности с последующим лишением мандата.

Депутаты Заксобрания от ряда фракций, за исключением малочисленных, подписали обращение на имя Александра Бастрыкина в отношении депутата горсовета от либеральной коалиции Сергея Бойко. Авторы обращения требуют возбудить против Бойко уголовное дело с последующим лишением мандата через суд. Поводом стал контент в соцсетях депутата, в котором он, уже почти год проживая за пределами России, продолжает критически высказываться в отношении политики федеральной власти, в том числе о проведении спецоперации на территории Донбасса и Украины. Как рассказал в комментарии Infopro54 один из подписантов — первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, к представителям Заксобрания присоединились ряд их коллег в горсовете, в частности спикер Дмитрий Асанцев, вице-спикер Евгений Лебедев, председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко и другие.

Бойко где-то в мексиканско-американских границах ведет подрывную деятельность, порочит нынешнее положение вещей в государстве, еще старается таким образом организовать пятую колонну, комментирует Панферов. Да старается к этому привлечь молодых людей. Надо это прекращать. В горсовете Новосибирска фактически существует антиправительственная группировка в лице депутатов от коалиции «Новосибирск 2020». Если депутат человек государственный, то неприемлемо таких людей иметь в депутатском корпусе. Поэтому посчитали нужным посвятить главу СК в то, что происходит в горсовете Новосибирска.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата горсовета Хельги Пироговой

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата горсовета Хельги Пироговой

Напомним, что ранее обращения новосибирских депутатов к Александру Бастрыкину послужили толчком к возбуждению уголовного дела в отношении соратницы Бойко по депкорпусу и коалиции Хельги Пироговой, в настоящее время находящейся в межгосударственном розыске. Поводом для возбуждения дела стал пост Пироговой в соцсети, где она резко высказалась в адрес погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих.

Ещё один депутат от коалиции Светлана Каверзина — готовится к рассмотрению уже в апелляционной инстанции другого возбужденного в отношении нее дела «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» после опубликования поста в соцсети. Как напоминает депутат, суд первой инстанции назначил ей штраф в сумме 30 тысяч рублей. Еще одно высказывание Каверзиной  относительно президента РФ в комментарии к посту знакомого в соцсети должны рассмотреть полиция и прокуратура. В ведомства направлены обращения от руководства горсовета по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на комиссии по депутатской этике.

 

Ранее редакция сообщала о подключении главы СК РФ к расследованию дела о демонтаже стелы возле площади Калинина.

 

Иллюстрация — скрин с эфира Сергея Бойко в соцсети

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация следственный комитет лишение мандата запрос о возбуждении уголовного дела депутат


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