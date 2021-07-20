Более трети россиян не прочь вздремнуть на рабочем месте в течение дня

— Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено, — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование центра сервиса «Зарплата.ру». — При этом против сна на работе выступают 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом.

В то же время 2% респондентов признались, что и так спят на работе — в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле. Исследование показало, что в большей степени идею отдыха разделяют мужчины: 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им хватило бы получаса.

Сегодня в России капсулы для сна существуют в офисах ведущих консалтинговых и IT-компаний, но в целом, по данным опроса, лишь 14% российских фирм воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно. Подавляющее большинство — 72% — выступают против такой инициативы.

Исследование проводилось во всех регионах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. 783 человека.