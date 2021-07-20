«Сибстекло» готово утилизировать весь стеклобой в Новосибирской области

Для компании тема острая: использование тонны стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%, а печи служат в 1,5 — 2 раза дольше, сообщает пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис-капитал».

На завод стеклобой поступает с полигонов ТКО, куда попадает в потоке смешанных отходов. Собирать его, в отсутствие оптических сепараторов, трудоемко и долго. Компаниям, специализирующимся на вторсырье, заниматься стеклобоем невыгодно, и в переработку возвращается лишь 10-12 тыс. тонн.