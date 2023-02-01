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Болельщикам хоккея: «Ростелеком» привезет в Сибирь Кубок КХЛ

  • 01/02/2023, 09:23
«Ростелеком» привезет в Новосибирскую область легендарный трофей Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кубок КХЛ будет выставлен в ледовом дворце города Татарска.

телекомМероприятие пройдет в рамках многолетних партнерских отношений «Ростелекома» и КХЛ. Оператор обеспечивает высокоскоростные каналы связи для проведения прямых трансляций, что позволяет болельщикам всей страны следить за игрой любимых команд.

Кубок КХЛ ежегодно отправляется в тур по городам России. В 2023 году он сначала побывает на Урале, а потом приедет в Сибирь. В Новосибирской области трофей будет экспонироваться в городе Татарске. Здесь живут и тренируются ребята из детской хоккейной команды «Юность», которым не первый год помогает Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком».

«Мы активно поддерживаем начинающих спортсменов не только из Новосибирска, но и из других населенных пунктов региона, где немало талантливых и целеустремленных ребят. Уверен, что экспонирование Кубка КХЛ привлечет внимание к спорту и повысит интерес к здоровому образу жизни», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В г. Татарске Кубок КХЛ будет выставлен 6 февраля 2023 года с 11.30 до 18.30 часов в Ледовом дворце «Юность», расположенном по адресу: ул. О. Кошевого, 63-а.

Полюбоваться на заветный трофей и сфотографироваться с ним смогут все желающие. Право увидеть Кубок первыми «Ростелеком» предоставит участникам программы лояльности «Бонус». Для них также состоится розыгрыш сувениров и ценных призов, в числе которых бесплатная подписка на приложение Wink. Специальное приглашение на мероприятие можно обменять на бонусы в личном кабинете абонента «Ростелекома».

Для всех гостей будет организована развлекательная программа. Истинные болельщики обрадуются возможности посетить автограф-сессию со звездой российского хоккея, ветераном спорта, известным защитником ХК «Сибирь» Валерием Усольцевым.

Мастер-класс для юных спортсменов проведут победители Первенства России по хоккею Молодежной хоккейной лиги, игроки «Сибирских Снайперов» Александр Логутенко и Даниил Сахаров.

Кроме прочего посетители смогут принять участие в конкурсах и насладиться игрой местных хоккейных команд. В дружеских матчах встретятся юные хоккеисты из   Татарского и Черлаксого районов, а также взрослые любительские команды Татарского и Чановского районов.

Позже Кубок КХЛ посетит еще три сибирских города: Новокузнецк, Абакан и Красноярск.

Трофей перевозят в специально оборудованном ударопрочном водонепроницаемом кофре в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи» и вооруженной охраны. Вес Кубка КХЛ — 19 кг, он изготовлен из серебра, а снаружи покрыт золотом. Его разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона КХЛ в сериях до четырех побед. Действующим обладателем является московский ЦСКА.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : телеком Ростелеком Кубок КХЛ


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