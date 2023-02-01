На большой сцене театра «Глобус» состоится первая премьера года

12 и 13 апреля на большой сцене состоится первая премьера года в театре «Глобус».

Комедия «Женитьба Бальзаминова» (другое название — «За чем пойдешь, то и найдешь») стала частью трилогии о молодом чиновнике Бальзаминове, в которую также входят пьесы «Праздничный сон — до обеда» и «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». Эта последняя пьеса замыкает похождения Михаила Бальзаминова в поисках будущей жены.

Нелепые ситуации, отсутствие истинной любви, вера в удачу – проблематика произведения, которое Островский написал в динамично развивающемся ключе.

Зрители увидят забавные ситуации, в которых то и дело оказывается непутевый герой, пытающийся найти состоятельную невесту. Со сцены будет звучать остроумный, ироничный текст пьесы, который давно разошелся на цитаты, а брачная авантюра главного героя стала классическим примером брака по расчету.

Выпускает премьеру по русской классике в нашем театре Нина Чусова, хорошо известная и любимая новосибирскими зрителями по мюзиклам «Алые паруса» (лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска») и «Робин Гуд», спектаклями «Каштанка», «Коварство и любовь» и «Женитьба».

Нина Чусова – один из самых известных театральных режиссеров России. Ее постановки идут на сценах самых популярных театров страны. Спектакли Нины Чусовой участвовали в международных фестивалях в Германии, Японии, Греции и других странах мира.

Нина Владимировна окончила Воронежский Государственный театральный институт, актерский факультет. Играла в Академическом театре имени М. Горького в Самаре: Нина Заречная («Чайка»), Настена («Живи и помни»), Девушка («Эй, кто-нибудь») и другие роли. В 2001 г. окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), курс Л. Хейфеца.

Поставила спектакли: «Затоваренная бочкотара» В. Аксенова, «Шинель» Н. Гоголя (ГИТИС); «Гедда Габлер» Г. Ибсена (театр «Сатирикон»); «Шинель» Н. Гоголя, «Герой» Дж. Синга (РАМТ); «Имаго» М. Курочкина (антреприза П. Каплевича); «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Медведь» А. Чехова (Lime Light Theatre); «Мамапапасынсобака» Б. Срблянович, «Гроза» А. Островского («Современник»); «Вий» Н. Гоголя, «Сон в шалую ночь» В. Шекспира (Театр имени А. С. Пушкина), «Энни» (проект продюсерской компании «Леге Артис»), «Крошка Цахес» Э. Гофмана, «Ревизор» Н. Гоголя (Театр им. Моссовета) и многие другие.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра