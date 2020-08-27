Болгары в России: история болгарской общины в РФ

Этот народ сыграл значительную роль в культуре, экономике и политике Болгарии во времена турецкой оккупации и зарождения независимости Болгарии. При этом исследований, касающихся жизни и самобытности болгар недостаточно.

Интересный факт от клиентов компании Aristipp: на данный момент принадлежность к болгарской общине являеться одним из веских оснований для получения гражданства ЕС по программе репатриации в Болгарию.

Болгарские переселенцы в период существования Российской империи конца 18-19 веков

Переселение этой народности началось еще в 9 веке.

После Крещения Руси в страну приезжало большое количество южных славян, среди которых были и болгары. Однако, массовую иммиграцию относят ко времени русско-турецких войн.

В конце 17 века болгарское село Флатарь численностью в 400 семей переселилось на территорию России. После присоединения Бессарабии большую часть «задунайцев» — переселенцев из-за Дуная – направили именно туда. Среди них преимущественно были болгары, греки и запорожцы.

В Херсонской губернии, на полуострове Крым в начале 19 века создаются болгарские поселения. Отмечалось, что говорили беженцы в основном по-русски. Учет велся достаточно приблизительно. Лишь в 1828 году стали вести полный учет въезда и выезда на территорию России. Так, до 1818 года болгарских переселенцев было около 27 тысяч человек. К 1829 году прибавилось еще 25 тысяч. Центр болгарских колоний представлял город Болград. Затем был основан город Тараклия. Много представителей народности было и в городах Аккерман, Килия, Измаил, Рени.

Ученый А. Скальковский в середине 18 века описывал в своих трудах особенности быта и жизни болгар в Бессарабии. Семьи у них были большие, проживали в одном доме. Отличались долголетием. Умели находить источники воды, благодаря чему выживали в буджакских степях. Занимались выращиванием пшеницы и кукурузы. Огородничество и садоводство было их любимым занятием. Из Болгарии они завезли капусту, огурцы, фасоль и стали выращивать их уже в России. Также делали вино, пряли шелк и садили табак.

Именно болгары впервые построили в губернии сахарный завод. К середине 18 века в болгарских колониях активно развивались школы. Достигнув процветания, образованные и богатые болгары стали родоначальниками просветительских взглядов в Болгарии.

Крымская война положила начало новому переселению болгар. Однако потеря Россией небольшой части юной Бессарабии в данной войне стала причиной перехода около половины болгарских колоний Молдавскому княжеству. Но болгарам это не принесло никакой пользы, напротив, они были лишены привилегий, задавлены налогами. Их также насильно забирали в молдавскую армию.

Болгары фактически стали жить в условиях военной оккупации. Впоследствии произошло массовое бегство людей в Россию в период 1861-1863 годах. Российское правительство решило предоставить болгарам осваивать Приазовье. Вновь прибывшим было выделено 214 тысяч десятин земли. Так, в Северном Приазовье болгары из Бессарабии создали 34 колонии.

Как события 20 века повлияли на болгарскую диаспору

Исследователь славянской культуры Николай Державин считал, что в приазовских колониях наиболее сохранились национальные традиции и обычаи болгар. Особо известен среди представителей народности Марин Дринов. Он написал «Историю болгарской церкви» и «О происхождении болгарского народа». Дриновым был введен в употребление алфавит из 32 букв. Он выстроил Национальную библиотеку, сотни новых школ и прочих учебных заведений.

Болгары также внесли свой вклад в военные достижения Первой мировой войны и революции. Среди них наиболее известны генерал Радко Дмитриев и Ванков Семен Николаевич.

Судьбоносные события 20 века серьезно повлияли на болгар. Большинство проживающих в Бессарабской губернии до 1940 года оказались оккупированы румынами. В этом же году их насчитывалось примерно 180 тысяч. Голодные годы, война и выселения зажиточных представителей этого народа негативно сказались на этнокультурной общности болгар Бессарабии. Их численность заметно снижалась.

До 1991 года болгары были разделены административными границами. Большинство из них проживало в Одессе, еще часть были жителями Молдавии. Общая численность болгар заметно снижается вследствие депопуляции, ассимиляции и эмиграции. В начале 90-х годов в Молдавии их проживало около 89 тысяч, а в Украине – 233. Удается сохранить свой этнос именно бессарабским болгарам.

В России насчитывается 32 тысячи представителей этого народа. Но большая их часть приезжают для учебы или работы. Болгары и по сей день считаются пророссийским народом. Таким образом, болгарская диаспора в России внесла немалый вклад в развитие страны и ее истории.