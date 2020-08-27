Почта России компенсирует клиентам весенние задержки экспортных посылок

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.

— Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно — команде удалось практически выстроить заново маршруты в максимально короткий срок. Но мы понимаем, что даже и при этом хорошем результате были разные ситуации, для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в период настройки случались, а значит, задача компании – компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них, — комментирует генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.

Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если все сделано правильно, промокод активируется автоматически.

Кроме того, совместно с маркетплейсом eBay, основным партнером Почты России по экспортному направлению, была создана рабочая группа для разбора запросов от клиентов eBay через специальную форму на экспортном хабе маркетплейса. Со своей стороны, eBay до 19 августа 2020 года продлил срок защиты рейтинга российских продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.

— Наша команда с начала карантина и до сегодняшнего момента остается на прямой связи с коллегами из Почты России, и благодаря этому наши продавцы получают персональную поддержку от национального перевозчика. Несмотря на логистические трудности, мы видим стабильный рост розничного экспорта из России: с марта по июнь 2020 года к eBay присоединились более 10 000 российских продавцов; кроме этого, только из Москвы за рубеж были проданы более 68 000 товаров, из Удмуртии — более 40 000 товаров, а из Белгородской области — свыше 11 500 товаров, — уточнил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.