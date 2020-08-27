Муниципальные бани за карантин потеряли около 50% загрузки

— Мы потеряли около 50% посещений. У горожан есть страх, что обработки не спасут — люди боятся заразиться. Но мы делаем все, чтобы этого не допустить — используем средства, которые убивают и вирусы, и грибок. Мы приглашаем горожан, у нас все тщательно обрабатывается, — заявил в ходе пресс-тура директор МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» Виктор Таракин.

По его словам, цены на посещение бань не повысятся. Прежде чем это может произойти, обоснованное предложение должно пройти комиссию по тарифам. Окончательное решение принимается мэром города.

В Новосибирске на сегодняшний день около 135 предприятий, которые оказывают банные и душевые услуги. Муниципальных — только шесть. Все они функционируют в составе МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка», подведомственном департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства. Действующая цена — 260 рублей в час, для льготных категорий граждан — 120 рублей в час. За счет муниципального бюджета субсидируется часть стоимости посещения бань — таким образом муниципалитет поддерживает востребованную у горожан услугу, уточняет пресс-центр мэрии.

Городские бани не работали более 100 дней, с момента объявления в регионе карантина. С 15 августа они возобновили прием посетителей.

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