Сидячий образ жизни и малая двигательная активность в сочетании с постоянными стрессами заставляют все более молодых людей страдать от гипертонии, болей в области шеи или спины, головных болей и нарушений сна.

Если молодая женщина чуть старше 30-ти лет жалуется на высокое артериальное давление, с приступами до 180 на 120 мм рт. ст., которые сопровождают боли в шее, онемение руки (рук) или чувство головокружения, то необходимо безотлагательное обращение не только к кардиологу, но и к неврологу. Вполне вероятно, что серьезных отклонений в работе сердечно-сосудистой системы не будет обнаружено, а вот в отношении боли в шее при обследовании, назначенном неврологом, возможен диагноз «шейный остеохондроз», а также «синдром позвоночной артерии».

Без этих обследований, только проведением снижающей давление терапии, фактически устраняется симптом неблагополучия, а не причины. Неврологи, а также остеопаты и мануальные терапевты, гораздо чаще видят связь между повышенным артериальным давлением и проблемами в шейном отделе позвоночника. Объясняется это тем, что шейный отдел, по сравнению с другими частями позвоночника, имеет важные особенности: внутри костного, подвижного (образованного поперечными отверстиями в ряду шейных позвонков) и неширокого канала расположена позвоночная артерия вместе с нервным вегетативным сплетением. Этот сосудисто-нервный пучок пролегает вплотную к позвонкам, что создает повышенную опасность сдавливания и артерии и нервных волокон. А любое нарушение кровотока в этой области создает проблемы в работе центров, регулирующих артериальное давление.

Синдром позвоночной артерии может возникнуть в случаях:

спазма стенок самого сосуда

сдавливания артерии из-за деформации шейных позвонков либо межпозвонковых дисков

сдавливания артерии при сдвиге позвонков

воздействия последствий шейного остеохондроза не непосредственно на артерию, но на нервные волокна, пролегающие вместе с ней.

В любом из этих случаев как следствие появляются не только боли в шее и головокружения, но и почти наверняка проблемы с повышенным давлением. Следовательно, чтобы качество жизни страдающего от подобных нарушений в здоровье человека вернулось на нормальный уровень — необходимо лечение исконных причин заболевания.

Прежде всего — восстановление правильной работы шейного отдела позвоночника, а также нервов и сосудов, которые в нем пролегают и ответственны за кровоснабжение головного мозга, со всеми регулирующими центрами, которые там расположены. И серьезным подспорьем в данном процессе могут стать услуги, которые предлагают мануальные терапевты и остеопаты. Не нужно лишь ограничиваться чьей-то отдельной помощью, а всеми силами стремиться к комплексному лечению.

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