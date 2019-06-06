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Футбол нон-стоп: события июня

  • 06/06/2019, 10:03
Самые яркие футбольные события этого месяца

Закончились чемпионаты европейских стран, фанаты «Ливерпуля» бурно отпраздновали победу в Лиге Чемпионов, поклонники «Челси» порадовались успеху команды в Лиге Европы. Игроки разъехались на короткие каникулы перед межсезонными сборами, а болельщики приготовились к жарким обсуждениям трансферных слухов.

Футбол притягивает не только красотой игры, но и азартом состязания прогнозистов – приятно угадать исход поединка, особенно если он противоречит очевидному раскладу сил. И пауза европейского межсезонья не препятствие для любителей делать ставки на результат матчей. Есть повод воспользоваться сервисом букмекерской конторы Париматч (myparimatch.com) в самое ближайшее время – в июне проходит три заметных футбольных турнира.

Женский чемпионат мира

ЧМ по футболу среди женских сборных пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции. В финальной части представлены 24 команды и, к сожалению, Россия не вошла в их число.

Явных фаворитов двое: хозяйка турнира сборная Франции и действующий чемпион мира сборная США, которая в 2015 году третий раз за свою историю завоевала золотые медали и сегодня постарается защитить свой титул. В число лидеров также входят команды из Англии и Германии. Аутсайдерами чемпионата мира называют сборные Ямайки и Таиланда.

На этом чемпионате, впервые в истории, игроки 14 сборных выйдут на поле в форме, которую компания Nike разработала специально для футболисток. Экипировка создавалась на основании результатов многочисленных исследований, в том числе биометрических, и с учетом пожеланий спортсменок.

Кубок Америки

С 14 июня по 7 июля Бразилия примет у себя Кубок Америки – турнир, интерес к которому решили подогреть, пригласив две сборные из другой части света. Помимо десяти южноамериканских команд, в число которых впервые с 1993 года не попала сборная Мексики, за победу будут бороться национальные команды Японии и Катара.

Приглашенные сборные можно назвать темными лошадками турнира. К фаворитам же традиционно относят авторитетные сборные Бразилии и
Аргентины – они неоднократно побеждали на мировом первенстве и выигрывали Кубок Америки. Весомую конкуренцию им составляет Уругвай – самый титулованный участник турнира, на счету которого 15 победных финалов. Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Чили – в 2016 году ей удалось вырвать победу по пенальти в решающем матче с аргентинцами.

Молодежный чемпионат Европы (U-21)

Финальная стадия чемпионата Европы среди команд, возраст игроков которых не превышает 21 год, пройдет с 16 по 30 июня. Турнир принимают Италия и Сан-Марино, причем сборная Италии на правах хозяйки получила прямую путевку в финал, а команду Сан-Марино допустили к квалификации.

Второй раз за свою историю молодежный ЧЕ проводится в расширенном формате – в отборочных матчах приняли участие 54 команды, 12 из которых добрались до финальной стадии. Увы, сборная России заняла лишь 3 место в своей группе и выбыла из турнира. Участникам важна не только победа в ЧЕ-2019, но и каждое завоеванное очко – чемпионат является отборочным этапом для футбольного турнира летней Олимпиады, которая состоится в 2020 году в Токио.

Фотографии с сайтов pexels.com и myparimatch.com

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