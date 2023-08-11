Больница № 3 загорелась в Советском районе Новосибирска

Утром 11 августа в Советском районе города Новосибирска случился пожар.

Возгорание произошло в терапевтическом корпусе больницы № 3 по улице Мухачева. На место вызова срочно выехали пожарные и спасатели.

— Из здания пришлось эвакуировать 73 человека, из них 5 — лежачие. Их спасали на носилках. Плюс три человека персонала, –рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предположительно очаг пожара находился в гардеробной на первом этаже. Точные причины будут выяснять эксперты.