Больница № 3 загорелась в Советском районе Новосибирска

Утром 11 августа в Советском районе города Новосибирска случился пожар.
Возгорание произошло в терапевтическом корпусе больницы № 3 по улице Мухачева. На место вызова срочно выехали пожарные и спасатели.
— Из здания пришлось эвакуировать 73 человека, из них 5 — лежачие. Их спасали на носилках. Плюс три человека персонала, –рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Предположительно очаг пожара находился в гардеробной на первом этаже. Точные причины будут выяснять эксперты.
— Пожарным удалось ликвидировать открытое горение уже в 05:41. В настоящее время на месте продолжают работать 37 спасателей и 12 единиц техники, — добавили в МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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