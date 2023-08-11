Стремительно распространяется новый штамм COVID-19, способный «ускользать от иммунитета»

По данным отчета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зафиксирован быстрый рост числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1.

Эксперты отмечают, что этот штамм COVID-19 уникален своей способносттю «ускользать от иммунитета». Это может позволить ему стать доминирующим штаммом в ряде стран и даже во всем мире.

При этом специалисты ВОЗ подчеркнули, что EG.5.1 не характеризуется изменением тяжести заболевания.

— На глобальном уровне оценивается как низкий, — сообщается в документе.

Первые случаи заражения «Эрисом» были зафиксированы 17 февраля 2023 года, уточнили в Роспотребнадзоре. В настоящие момент его распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. При этом EG.5 выявлен в 51 стране. Недавно его обнаружили в Индии.

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