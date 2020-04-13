Больных ОРВИ приравняли к пациентам с коронавирусной инфекцией

Работающие жители области, почувствовавшие недомогание и обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, обязаны будут самоизолироваться с последующим вызовом врача на дом. Самостоятельные визиты в медучреждения запрещены. Дополнительную ответственность в региональном правительстве возлагают на руководителей работающих в данный момент предприятий и организаций. Они обязаны проводить ежедневный опрос и термометрирование своих сотрудников, а в случае обнаружения у кого-то из них симптомов ОРВИ немедленно отстранять их от работы и ставить в известность руководство центральной районной или городской больницы. Такую директиву озвучил на оперативном заседании правительства региона губернатор Андрей Травников. Поводом для таких санкций в отношении больных ОРВИ, по словам главы региона, является, во-первых, схожесть симптомов ОРВИ и коронавируса, а, во-вторых, спад случаев заражения ОРВИ на фоне роста выявленных случаев заболевания коронавирусом.

— С начала 2020 года грипп у нас сошел практически на нет, количество случаев заболевания ОРВИ значительное снизилось, — говорит губернатор. — В связи с этим у нас есть возможность усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ. Первые признаки заболевания COVID-19 очень схожи с ОРВИ. Мы сейчас будем относиться к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу. Особая настороженность к симптомам заболевания ОРВИ.

В настоящее время, как сообщает глава региона, после второй волны коронавирусной «амнистии» на работу вышли 770 тысяч трудоспособных жителей области или 77% от их общего числа.

В то же время по линии Роспотребнадзора продолжается работа по пресечению распространения инфекций на территории региона. По информации ведомства, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 1,6 тысячи человек, в том числе прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего с нарастающим итогом выявлено 528 таких граждан. У всех лиц, находящихся под меднаблюдением, на десятый день после прибытия на территорию области отбирается материал для лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки под наблюдение взят 131 человек, сняты 435.

— Активно проводим работу и в аэропорту «Толмачево», — говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. — Ближайший международный рейс планируется на 14 апреля. Активно проводим работу на границе с Казахстаном. Осмотрены более 2 тысяч транспортных средств, более 7 тысяч человек. Лиц с инфекционными заболеваниями не выявлено. Работают пять лабораторий. Планируется на этой неделе запустить еще три. Исследования проводятся. Есть положительные находки.

Что касается мер безопасности изнутри, то в настоящее время на территории области и особенно областного центра повышенное внимание уделено дезинфекции объектов. На это, по информации областного минфина, в ближайшее время будут добавлены 590 млн рублей из регионального бюджета.

— За последние три дня с нарастающим итогом обработаны более 8,3 тысячи объектов, — приводит данные по Новосибирску мэр Анатолий Локоть. — Это не только объекты наружные, это обработка внутри торговых центров, образовательных учреждений, школ, больниц, поликлиник и, конечно, остановочных платформ. Приступили к обработке жилого сектора — общедомовой собственности.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, количество зарегистрированных за последнюю неделю случаев ОРВИ ниже эпидпорога на 20%. В среднем выявляется 1,2 тысячи человек в сутки. За последние три дня зарегистрированных случаев гриппа нет. На территории области подтверждены 46 случаев коронавируса, в том числе 8 — за последние сутки. Все пациенты находятся в инфекционной больнице. Определен круг контактных лиц. Всего в 1-й инфекционной больнице находятся 102 человека с признаками ОРВИ. Свободных мест — 77. В 3-й детской больнице находятся 23 ребенка, ни у одного из них подтверждения коронавирусной инфекции нет.

Фото: pixabay.com, автор- Alexey_Hulsov