Больше 80% ломбардов региона уже работают без ограничений

По данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, на текущий момент из 77 ломбардов, зарегистрированных в Новосибирской области, 64 компании подтвердили свой статус и работают без ограничений. До 9 июля 2021 года оставшиеся 13 ломбардов должны подтвердить свой статус. Если этого не произойдет, их исключат из соответствующего реестра и запретят заниматься ломбардной деятельностью.

Процедура включения ломбардов в государственный реестр изменилась в этом году. Сейчас ломбарды обязаны самостоятельно подавать необходимые документы в Банк России. Это касается как старых, так и новых компаний, которые только выходят на финансовый рынок.

— Новые правила подтверждения статуса повысят прозрачность сегмента микрофинансирования и позволят понять, какие ломбарды работают на рынке, а какие существуют только номинально, — отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Перед тем, как обращаться в ломбард, стоит проверить, нет ли у него ограничений в работе и не исключен ли он из реестра. Сделать это можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», которое можно скачать бесплатно на смартфон и иметь всегда при себе.