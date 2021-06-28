Мэрия утвердила присоединение МКУ «Советское» к районному ДЭУ

Об этом говорится в постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя № 2032 от 18 июня.

— В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений, постановляю: реорганизовать муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Советское», — говорится в документе, — с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением целей, предмета, видов деятельности и наименования муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района».