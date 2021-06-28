Россия возобновила авиасообщение с Болгарией и Италией

О таком решении на прошлой неделе сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК . Ранее сообщение с этими странами было приостановлено. Также власти увеличат число рейсов по ранее открытым направлениям.

С сегодняшнего дня полеты осуществляются по следующим маршрутам:

Москва — Рим;

Москва — Милан;

Москва — Венеция;

Москва — Неаполь;

Москва — София;

Москва — Варна;

Москва — Бургас, а также с болгарскими городами и отдельными аэропортами международного значения на территории России.

Кроме того, с 28 июня самолеты начали летать еще в шесть стран — это США, Бельгия, Иордания, Ирландия, Кипр и Северная Македония. Авиасообщение с ними с сегодняшнего дня восстановлено.

Возобновляются рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Брюссель, а также в Скопье, Ларнаку и Пафос. Самолеты вновь начнут летать в Дублин, Амман и Акабу.