Россия возобновила авиасообщение с Болгарией и Италией

О таком решении на прошлой неделе сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК . Ранее сообщение с этими странами было приостановлено. Также власти увеличат число рейсов по ранее открытым направлениям.
С сегодняшнего дня полеты осуществляются по следующим маршрутам:
Кроме того, с 28 июня самолеты начали летать еще в шесть стран — это США, Бельгия, Иордания, Ирландия, Кипр и Северная Македония. Авиасообщение с ними с сегодняшнего дня восстановлено.
Возобновляются рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Брюссель, а также в Скопье, Ларнаку и Пафос. Самолеты вновь начнут летать в Дублин, Амман и Акабу.
Фото: pixabay.com автор: Holgi
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