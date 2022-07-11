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Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах

  • 11/07/2022, 10:34
ВТБ продолжает переводить банкоматную сеть на безбумажную работу и постепенно отказывается от автоматической печати чеков.

Уже сейчас при снятии и внесении наличных, переводах с карты на карту и платежах клиент может выбрать опцию «без чека». После запуска нового функционала доляНовости бизнеса пользователей, которые отказались от печати бумажной квитанции, достигла 53%, и за первый месяц банк сэкономил 330 км кассовой ленты.

«ВТБ минимизирует использование бумаги в банке в рамках своей ESG-стратегии. Ранее мы уже перевели в безбумажный формат большую часть операций в офисах, запустили цифровые талоны, перешли на электронные закладные при оформлении ипотеки. Новым шагом стал постепенный отказ от использования бумажных лент в банкоматах, и клиенты поддерживают эту инициативу. Из 22 млн операций, которые в среднем совершаются в устройствах самообслуживания ежемесячно, уже половина проходит без печати квитанций. Мы уверены, что этот тренд продолжится, и еще больше клиентов откажутся от бумажных чеков при снятии и внесении наличных, переводах с карты на карту и платежах», – прокомментировал начальник управления «Устройства самообслуживания» банка ВТБ (ПАО) Сергей Панюшкин.

В дальнейшем ВТБ планирует при совершении любых операций в банкоматах внедрить возможность отправки детальной информации о движении средств на счете на электронную почту или в ВТБ Онлайн. Дополнительно будет реализована возможность хранения всех чеков в специальном разделе «История» в ВТБ Онлайн, откуда любой документ можно будет просмотреть, сохранить, распечатать или переслать. Новая система позволит ежегодно экономить на кассовой ленте до 35 млн рублей.

В начале года ВТБ внедрил во всех отделениях цифровые талоны при обслуживании клиентов. Для их получения нужно зайти в ВТБ Онлайн и отсканировать QR-код на дисплее терминала электронной очереди. Клиент получает всю необходимую информацию на свой телефон в виде push-уведомлений или СМС.

ВТБ также постоянно модернизирует свою банкоматную сеть, дополняя ее современным и удобным функционалом для всех клиентов, в том числе сторонних банков. За последнее время значительно выросла доля устройств с функцией приема денежных средств с увеличенным числом купюр. После очередного обновления интерфейса операции по снятию и внесению наличных стали быстрее на 10%.

В настоящее время ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 15 тысяч устройств самообслуживания в более чем 1,5 тысяч населенных пунктов.

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Теги : финансы ВТБ


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