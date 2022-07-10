Застройщик получит еще один участок на берегу Оби

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о реализации масштабноого инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска». В рамках проекта мэрии Новосибирска рекомендовано предоставить застройщику АО «СЗ «Береговое» земельный участок площадью более 10 тыс кв м, расположенный на улице Закавказская.
На выделенном участке застройщик должен построить не менее 25 тыс кв метров жилья, из них не менее 670 кв м до 4 квартала 2023 года передать обманутым дольщикам. Срок реализации проекта — 6 лет.
Кроме того, согласно условиям МИП, застройщик должен внести 100 млн руб в завершение второго этапа долгостроя, расположенного на улицу Галущака, 15.
Строительство дома на Галущака.15 началось в 2007 году компанией ООО «Главновосибирскстрой-2». В 2014 году в отношении компании была возбуждена процедура банкротства, в 2017 году прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный райсуд дело о хищении более 800 млн руб. Как отмечается на сайте, созданном обманутыми дольщиками, более 330 семей не получили купленные в доме квартиры.
В портфеле ГК «Береговое» такие объекты, как ЖК «Марсель», ЖК «Театральный».
Ранее редакция сообщала, что в Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив, построенный в рамках МИП.
Фото Анны Барановской из группы Галущака.15 ВКонтакте
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