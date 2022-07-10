Застройщик получит еще один участок на берегу Оби

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о реализации масштабноого инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска». В рамках проекта мэрии Новосибирска рекомендовано предоставить застройщику АО «СЗ «Береговое» земельный участок площадью более 10 тыс кв м, расположенный на улице Закавказская.

На выделенном участке застройщик должен построить не менее 25 тыс кв метров жилья, из них не менее 670 кв м до 4 квартала 2023 года передать обманутым дольщикам. Срок реализации проекта — 6 лет.

Кроме того, согласно условиям МИП, застройщик должен внести 100 млн руб в завершение второго этапа долгостроя, расположенного на улицу Галущака, 15.

Напомним, в 2021 году этот застройщик уже без торгов по МИП получал участок земли на Закавказской под финансирование достройки этого же долгостроя. По условиям предыдущего проекта, он также обязывался предоставить обманутым дольщикам 670 кв м жилья и направить 31,1 млн рублей на достройку дома по ул. Галущака, 15, находящегося в стадии завершения, отмечалось на сайте минстроя области

Строительство дома на Галущака.15 началось в 2007 году компанией ООО «Главновосибирскстрой-2». В 2014 году в отношении компании была возбуждена процедура банкротства, в 2017 году прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный райсуд дело о хищении более 800 млн руб. Как отмечается на сайте, созданном обманутыми дольщиками, более 330 семей не получили купленные в доме квартиры.

В портфеле ГК «Береговое» такие объекты, как ЖК «Марсель», ЖК «Театральный».

Ранее редакция сообщала, что в Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив, построенный в рамках МИП.